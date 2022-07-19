شوف ‎‎ابل‎‎ ‎‎آيباد اير 10.9 الجيل الرابع‎‎ أقوي عرض تقسيط من جرير بـ139 ريال سعودي على 36 شهر

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ابل آيباد اير 10.9 الجيل الرابع أقوي عرض تقسيط من جرير قامت مكتبة جرير بالكشف عن عرض تقسيط مميز على سعر ابل آيباد اير مقاس شاشة 10.9 بوصة ويدعم الجيل الرابع من شبكات الاتصال 4G، حيث تعتبر مكتبة جرير هي أحد السلاسل التجارية الشهرية داخل المملكة العربية السعودية والتي تعمل على توفير جميع أدوات الطلاب والأدوات المنزلية وهواتف المحمول والآيباد وكذلك كل أنواع الإلكترونيات والشاشات، وحددت مكتبة جرير بعض الشروط للحصول على التقسيط وسنقوم بتوضيحها لكم في سطور مقالنا التالية.
ابل آيباد اير 10.9 الجيل الرابع أقوي عرض تقسيط من جرير
كان التقسيط من مكتبة جرير على آيباد آير الجديد من شركة “أبل” الأميركية جاء لمدة 36 شهر أي ثلاث سنوات، وقيمة القسط الشهري من سعر الآيباد تبدأ من 139 ريال سعودي، حيث يمكنك توفير 400 ريال سعودي فكان سعر الآيباد 2.999 ريال سعودي ووصل إلى 2.399 ريال سعودي شاملًا الضريبة ومعه ضمان يصل إلى سنتين (24 شهر)، وهو عبارة عن كومبيوتر لوحي يدعم شبكة اتصال الجيل الرابع بشاشة مقاسها 10.9 بوصة وحجم ذاكرته الداخليه 64 جيجا بايت ومتوفر منه اللون الوردي والذهبي.
شروط الحصول على تقسيط مكتبة جرير 2022م
وحددت مكتبة جرير السعودية عدة شروط يجب أن يتم توافرها في العميل الذي يرغب في الحصول على تقسيط من منتجاتها وجاءت الشروط كالآتي:-
- قيمة ومبلغ المشتريات التي قام بشراءها العميل من منتجات مكتبة جرير يجب ألا تقل عن 1500 ريال سعودي بل وتزيد.
- يجب ألا يقل الراتب الشهري للعميل الذي يرغب في الحصول على التقسيط عن ثلاثة آلاف و500 ريال سعودي.
- إذا كان عاملًا في القطاع الحكومي.
- مدة العمل الخاصة بالعميل في عمله في قطاعات المملكة العربية السعودية الحكومية.
- يجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر وفي القطاع الخاص يجب ألا تقل عن 12 شهر (أي سنة كاملة).
- لا يجب أن يقل عمر العميل عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام وهو سن التقاعد ويمكن استبدال المنتجات بسياسة مكتبة جرير.
- يمكن للعميل تقسيط القسط وفقًا لما يناسبه حيث هناك فترة ستة أشهر أو 12 شهر وفترة 18 شهر وفترة سنتين.
- كما يمكنه اختيار فيما بينهم وما يناسبه.
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