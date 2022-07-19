نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل جميع أنواع الكيك سادة وشيكولاتة وبنتائج مضمونة هنا كل ما يخص الكيك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الكيك من أكثر أنواع الحلويات التي يعشق الجميع تناولها وصنعها أيضاً، فوجود الكيك في البيت يمنح البهجة والسرور لأنه دائماً ما كان مصاحب لنا في مناسباتنا السعيدة كالأفراح وأعياد الميلاد والعديد من الحفلات، ونحن أردنا أن نجمع لحضراتكم في هذا المقال طريقة عمل جميع أنواع الكيك كل نوع على حدى بمكونات مظبوطة وطريقة بسيطة، كل ما على حضراتكم هو متابعة موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

طريقة تحضير كيك الشوكولاتة

تعتبر كيك الشوكولاتة من أفضل أنواع الحلوى التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ومن أهم مميزاتها مذاقها الشهي بالإضافة لسهولة التحضير والمقادير الغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كيك الشوكولاتة.

مكونات كيك الشيكولاتة

حبتان من البيض. ست ملاعق من الكاكاو. كأس من السكر. كأس من الحليب السائل. كأس من الدقيق. نصف كأس من الزيت النباتي. ملعقة من الفانيليا. ملعقة من البيكنج بودر.

خطوات تحضير كيك الشيكولاتة

يتم التحضير بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم الحصول على إناء الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه كلًا من الزيت والحليب والسكر والكاكاو ويتم خلطهم سويًا. الحصول على إناء ويتم وضع فيه نصف كمية خليط الكاكاو في برطمان ثم يتم وضعه جانبًا. إما بالنسبة للكمية المتبقية من الكاكاو فيتم وضع البيض والفانيليا فوقها. بعد ذلك يتم خفق الخليط جيدًا ثم بعد ذلك يتم إضافة الدقيق والبيكنج بودر. يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض لحين التخلص من التكتلات. الحصول على صينية مدهونة بالزيت ويتم وضع فيها خليط الكيك وبعد ذلك يتم وضعها في الفرن وتركها لحين النضج. يتم توزيع خليط الكاكاو المتواجد في البرطمان على الوجه. يتم ترك الكيك جانبًا ولحين أن يبرد ثم يقطع ويقدم.

طريقة عمل كيك الفانيليا

تعتبر كيك الفانيليا من أفضل أنواع الكيك ولديها مذاق شهي للغاية كما أن طريقة التحضير بسيطة وغير مكلفة نهائيًا وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كيك الفانيليا.

مكونات كيك الفانيليا

كأسان من الدقيق. كأس ونصف من السكر البودرة. كأس من الحليب السائل. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف كأس من الزبدة. ثلاث بيضات. ملعقة من البيكنج بودر.

خطوات تحضير كيك الفانيليا

يتم تحضير الكيك بالفانيليا بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:

يتم الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من الزبدة والبيض وباستخدام المضرب الكهربائي وبالتالي يتم الحصول على خليط متجانس وبعد ذلك يتم إضافة الفانيليا ويتم الخلط لمدة خمسة دقائق. الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من الدقيق والملح والبيكنج بودر. يتم وضع خليط الدقيق فوق خليط البيض والزبدة ويتم التقليب لحين الحصول على خليط متجانس. بعد ذلك يتم إضافة الحليب ويتم الخلط مرة أخرى. يتم تسخين الفرن وبعد ذلك يتم الحصول على صينية ويتم وضع بها الزبدة والملح ثم يتم وضع الخليط. بعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن ويتم تركها لحين النضج.

طريقة تحضير كيك البرتقال

تعتبر كيك البرتقال من أكثر أنواع الكيك التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص نظرًا لأنها سهلة التحضير ويمكن في أي وقت تحضيرها كما أن المكونات بسيطة ومتواجدة في مطبخكم بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيك البرتقال.

مكونات كيك البرتقال