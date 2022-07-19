نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض نصف الثمن من العثيم ضمن عروض العثيم الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات وتحطيمات أسعار بداخل مهرجان عروض العثيم خلال النصف الثاني من شهر يوليو، حيث تبدأ العروض اليوم ١٦ يوليو الموافق ١٧ ذي الحجة من عام ٢٠٢٢ م، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض العثيم التي تصل قيمة الخصم بها إلى حد ٥٠٪ على منتجات مختلفة من جميع الأقسام، والتي منها جميع أقسام المنتجات الغذائية، وخاصة المعلبات، وغيرها من منتجات بروتينية، ومنتجات تحمل على كمية وفيرة من الفيتامينات من أعلى جودة، وبأقل سعر، وإليكم تفاصيل العروض…..

عروض العثيم لهذا الأسبوع في السعودية

تتميز محلات العثيم في هذا الموسم تحديداً بتقديم العديد من الخصومات المميزة على أسعار المنتجات الغذائية المحفوظة، ومنها: خصم خاص على سعر حلاوة هالي الطحينية بالفسدق، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار مايونيز فيكتو، وعلى سعر طماطم فيكتو المقشرة، كما لديهم خصم على سعر حمص فيكتو الحب، ومياه فيكتو، وتنزيل آخر على سعر عبوة الذرة الحلوة من فيكتو، وصلصة الطماطم، وعروض أخرى على أسعار مكدوس هالي ١ كجم، وخصم آخر على سعر ورق العنب من اميفا Ameva.

عروض خاصة من العثيم هايبر ماركت Al othaim

توفر محلات العثيم أيضاً بفروع المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الحصرية على أسعار: زيتون كوبوليفيا الأسود العلب، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار جبن داري الحلوم الشرائح، وخصومات أخرى على أسعار بطاطس داري كيرلي، والذرة الأكواز من داري Dari، وعروض أخرى على أسعار لبنة داري التركية، والفيري بيري والبلو بيري المجمد من داري، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار صدور دجاج داري Dari الطرية، والخضار المشكل من داري dari.

تنزيلات خاصة لفترة محدودة بفروع العثيم

توجد أيضاً داخل فروع العثيم هايبر ماركت كثير من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار: بطاطس لامب ويستون الأصلية، وخصم آخر على سعر برحر الدجاج والبرجر البقري من سيارا، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار برجر الدجاج من السنبلة، وعجينة السبرينج رولز من السنبلة، وخصومات أخرى منهم على أسعار الخضار المشكل، والفاصوليا الخضراء، والبازلاء من السنبلة، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار عسل الشفاء الطبيعي.

تخفيضات أخرى منتشرة في الفروع Panda

تتوفر داخل فروع بندة ماركت Panda market كثير من الخصومات المميزة الخاصة، وتشمل: خصم خاص على سعر عجينة السبرينج رولز من السنبلة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار برجر الدجاج من السنبلة، وستريبس الدجاج المقرمش الحار والبارد من سيارا Saiara، وعرض مميز على سعر برجر الدجاج والبقري من سيارا.

تنزيلات خاصة اليوم وحتى نفاذ الكميات

خصومات وتخفيضات مميزة جداً اليوم فقط بفروع بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر كاتشب الطماطم الطبيعية من قودي Goodi، وتخفيض آخر على سعر تونة قودي، وتخفيض آخر منهم على سعر صلصة البرجر من قودي، وتخفيضات خاصة منهم على أسعار اسباجتي قودي، وباقي أشكال مكرونات قودي.