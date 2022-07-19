نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدة مالية تصل ل 20 ألف فوري من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية أحصل عليها الآن في المقال التالي
لقد تأسست مؤسسة زايد للأعمال الخيرية منذ عام ٢٠٠٤ وهي تم إنشاؤها خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة والقصر، ومقر المؤسسة في دولة الإمارات ببلدة ابو ظبي، وتضم المؤسسة جميع المؤسسات المسؤولة عن الأعمال الخيرية والخدمات الإنسانية، ويعقد مجلس إدارة المؤسسة اجتماعا باستمرار لتحقيق الأهداف المرجوة للمؤسسة وذلك بما يتوافق مع الخزنة المسؤولة عن الأمانة العامة للجمعية الخيرية ويتم ذلك بالتخطيط والإعداد المسبق لتحقيق هدفها النبيل، وتنظم الاجتماعات بصورة مستمرة لاستمرار نجاح المؤسسة، وفي هذا المقال سنتعرف علي كافة التفاصيل الخاصة بهذه المؤسسات.
مؤسسة زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية
تشرف الأمانة العامة على هذه المؤسسات المسؤولة عن الأعمال الخيرية ماليا وإداريا، فهي توفر المال اللازم لعمل المؤسسة وتضع الأسس والضوابط اللازمة لإدارتها إدارة سليمة، وذلك لأن هدف المؤسسة هو سد احتياجات القصر والأيتام وأصحاب الحالات الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وبالتالي كسب ثقة ودعم المجتمع والمشاركة في دعم المؤسسة ونجاحها ورفع كفاءتها.
مؤسسة زايد للأعمال الخيرية
تعتبر مؤسسة زايد تابعة لجهة حكومية، هدفها الأول والأخير تقديم المساعدة للحالات الإنسانية وسد احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبذل كل الجهد لمساعدة المحتاجين وذلك عن طريق:
- حسن استغلال ما يتوفر لديها من أموال لمساعدة المحتاج
- حسن الإدارة والتنظيم الجيد لما يتوافق مع أهدافها لتحقيقها بفاعلية
- التطوير العلمي والثقافي المستمر للمؤسسة
- الأمانة وحسن التعامل والالتزام بقواعد الدين الإسلامي في كل ما يخص شؤون المؤسسة.
مؤسسة زايد الخيرية طلب المساعدة
- تعمل المؤسسة الإعداد والتنظيم والتخطيط الجيد قبل عملية ضم أي مؤسسة أخرى لها
- ضبط الأموال المتوفرة المسؤولة عن المؤسسة لتطويرها وتحقيق الهدف المخطط له
- تشجيع العاملين بالمؤسسة وذلك من خلال تقديرهم ماليا ومعنويا وذلك حتى يبذلوا كل جهدهم لرفع مستوى المؤسسة وتقديم المساعدة للمحتاجين بكل تعاون ورقي
- تشجيع أيضا كل من يستفيد من المؤسسة وذلك لحسن مشاركتهم في تنمية المجتمع وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص
- تحديد المبادئ والأسس المناسبة لتنمية المجتمع والعمل على رفعته وتطويره
التخطيط الجيد لأي عملية تتم داخل المؤسسة والحصول على الايزو وهي اعترافات دولية بحسن التخطيط والعمل داخل المؤسسة
- البحث المستمر من الجهات المتخصصة واتخاذ الإجراءات المناسبة لرفع كفاءة المؤسسة والنهضة بها باستمرار وتحسين جودتها
- زيادة وعي وثقافة المواطنين وحثهم على التطوع للعمل في هذه المؤسسات لما له من دوافع دينية وخدمات إنسانية لوجه الله ويتم ذلك عن طريق إعداد برامج مجهزة خصيصا لتثقيف المجتمع
- وعلى كل من يرغب طلب المساعدة عليه التقديم على موقع المؤسسة وهي مؤسسة زايد للأعمال الخيرية واتباع الخطوات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساعدة مالية تصل ل 20 ألف فوري من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية أحصل عليها الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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