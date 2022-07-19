مساعدة مالية تصل ل 20 ألف فوري من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية أحصل عليها الآن

لقد تأسست مؤسسة زايد للأعمال الخيرية منذ عام ٢٠٠٤ وهي تم إنشاؤها خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة والقصر، ومقر المؤسسة في دولة الإمارات ببلدة ابو ظبي، وتضم المؤسسة جميع المؤسسات المسؤولة عن الأعمال الخيرية والخدمات الإنسانية، ويعقد مجلس إدارة المؤسسة اجتماعا باستمرار لتحقيق الأهداف المرجوة للمؤسسة وذلك بما يتوافق مع الخزنة المسؤولة عن الأمانة العامة للجمعية الخيرية ويتم ذلك بالتخطيط والإعداد المسبق لتحقيق هدفها النبيل، وتنظم الاجتماعات بصورة مستمرة لاستمرار نجاح المؤسسة، وفي هذا المقال سنتعرف علي كافة التفاصيل الخاصة بهذه المؤسسات.

مؤسسة زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية

تشرف الأمانة العامة على هذه المؤسسات المسؤولة عن الأعمال الخيرية ماليا وإداريا، فهي توفر المال اللازم لعمل المؤسسة وتضع الأسس والضوابط اللازمة لإدارتها إدارة سليمة، وذلك لأن هدف المؤسسة هو سد احتياجات القصر والأيتام وأصحاب الحالات الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وبالتالي كسب ثقة ودعم المجتمع والمشاركة في دعم المؤسسة ونجاحها ورفع كفاءتها.

مؤسسة زايد للأعمال الخيرية

تعتبر مؤسسة زايد تابعة لجهة حكومية، هدفها الأول والأخير تقديم المساعدة للحالات الإنسانية وسد احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبذل كل الجهد لمساعدة المحتاجين وذلك عن طريق:

حسن استغلال ما يتوفر لديها من أموال لمساعدة المحتاج

حسن الإدارة والتنظيم الجيد لما يتوافق مع أهدافها لتحقيقها بفاعلية

التطوير العلمي والثقافي المستمر للمؤسسة

الأمانة وحسن التعامل والالتزام بقواعد الدين الإسلامي في كل ما يخص شؤون المؤسسة.

مؤسسة زايد الخيرية طلب المساعدة