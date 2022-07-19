شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 50 ٪ ولمدة 10 أيام علي جميع الأجهزة والمنتجات

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة عن أقوى عروض بنده السعودية، والتي تحرص الشركة على تقديمها بأسعار ممتازة مقارنة بغيرها من الأسواق التجارية بالمملكة، علاوة على أسعار الشركة المميزة بالإضافة إلى الجودة العالية التي يبحث عنها كل عميل قبل الشراء، حيث تحرص الشركة على تقديم خصومات هائلة يستطيع من خلالها العميل الاستفادة بشراء كل ما يحتاج بأسعار لا مثيل لها.

عروض بنده اليوم

اشتري من بنده السعودية أقوى العروض التي تقدمها في هذه الفترة بخصومات كبيرة، ومنها ما يلي:

اشتري من أسواق بنده السعودية أنصاف دجاج بلا جلد أو عظم من ساديا مقدار 450 جرام ب15 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال سعودي.

خصومات هايبر بنده على برجر بقرى ساديا دجاج مقدار العبوة 672 جرام ب15 ريال سعودي بدلاً من 24.50 ريال سعودي.

مع خصومات بنده اشتري عدد 3 أكياس من مكرونة قودى مقدار العبوة 250 جرام مشكل بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 17.85 ريال سعودي.

خصومات بنده

الآن مع تنزيلات أسواق بنده السعودية بإمكانك الاستفادة من أهم المنتجات التي يهتم بشرائها العملاء بأسعار غير مطروحة في ظل الغلاء في غيرها من المحال التجارية، ومن بين هذه العروض المميزة ما يلي:

مع خصومات هايبر بنده السعودية اشتري الآن كريمة طبخ من نوع نادك مقدار العبوة 500 جرام بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال سعودي.

تخفيضات مجلة بنده السعودية على زيت زيتون للطبخ من نوع نادك مقدار العبوة يصل إلى 1.5 بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال سعودي.

تخفيضات مجلة بنده السعودية على لحم تونا تندرينا قودى مقدار العبوة يصل إلى 80 جرام العرض مكون من عدد 5 قطع بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 29.75 ريال سعودي.

خصومات رهيبة من بنده السعودية على كريمة الطبخ مراعى مقدار العبوة 1لتر بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 27.75 ريال سعودي.

احصل على تخفيضات أسواق بنده السعودية على مناديل الوجة كلينكس بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال سعودي.

عروض مجلة بنده الأسبوعية تصل الي 50% علي ما يلي :