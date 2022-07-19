نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية بخصومات كبيرة من هايبر بنده hyper Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفح أجدد عروض بنده السعودية بخصومات كبيرة على أسعار اللحوم والدواجن، والعديد من مستلزمات المنزل والتخفيضات على أسعار حفاضات بنده في عروض مستمرة حتى يوم 23 يوليو 2022 المقبل، على أن تستمر العروض لحين نفاذ الكميات أو لحين إنتهاء مدتها، ويعرض هايبر بنده Hyper Panda أقوى الخصومات والتخفيضات على أسعار أجهزة المراوح المخصصة للهواء الجاف أو الرطب أو كلاهما، بالإضافة إلى تخفيضات هايبر بنده على أجهزة المبرد الكهربائي، وتتضمن الخصومات والتخفيضات أسعار اللحوم الاسترالية عالية الجودة وذلك مقابل أقل الأسعار، وفيما يلي تفاصيل العروض.

ارخص عروض بنده السعودية

يوفر هايبر بنده لعملائه أفضل أجهزة التبريد وترطيب الهواء في خصومات عروض الصيف من Panda، والتي تتيح للمستهلك مجموعة من الخيارات المميزة من حيث الجودة والكفاءة لشراء احتياجات المنزل بأقل الأسعار، وتسري العروض من يوم 13 يوليو وحتى موعد الإنتهاء في يوم 26 يوليو 2022 المقبل، وتتنوع أجهزة التبريد بين المكيفات ومبرد الهواء المروحة المخصصة للطاولات.

هايبر بنده hyper panda

مكيف هواء دوتس 88 وات سعة 9 لتر بسعر 289 بدلًا من 389 ريال.

مبرد هواء دوتس سعة 7 لتر 65 وات بسعر 229 بدلًا من 349.90 ريال.

مروحة دوتس بسعر 179 بدلًا من 259 ريال.

دوتس مروحة 12 إنش 50 وات بسعر 69 بدلًا من 99.95 ريال.

كليك أون مروحة 16 بوصة بسعر 189 بدلًا من 249 ريال.

ارايتي مروحة بسعر 149 بدلًا من 249 ريال.

حفاضات بنده

يستعرض هايبر بنده أفضل أنواع حفائض الأطفال التي تتميز بالنعومة الممتازة، بالإضافة إلى سرعة الإمتصاص بما يوفر للطفل الراحة التامة والأمان من تسريب الحفاضات، وبالتالي الحفاظ على جلد الطفل ناعم وسليم ضد الإلتهابات لما تتمتع به الحفاضات من معدل إمتصاص عالي، وإليكم أقوى عروض حفاضات بامبرز كلوت المناسبة لحركات الطفل المستمرة التي تتمتع بجودة فاخرة وعالية من حيث الراحة والعملية.

هايبر بنده بخصومات 50% على اللحوم

تصفح أجدد التخفيضات على أسعار اللحوم المستوردة الاسترالية، منها اللحوم المصنعة كالبرغر، واللحوم الفيليه، واستيك اللحم بأنواعه، وتمتع بخصم 50% لتحصل على سعر الكيلو بنصف الثمن، وتسري عروض اللحوم بنصف السعر فقط بدايةً من يوم 17 يوليو 2022 لتنتهي في يوم 23 يوليو أو حتى نفاذ الكمية، وإليك عزيزي القارئ تفاصيل الأسعار من هايبر بنده.

بنده panda

سعر حبة البرغر الاسترالي الفاخر 8.95 بدلًا من 17.95 ريال.

واغيو استرالي بسعر 39.95 بدلًا من 79.95 ريال للحبة.

سعر فيليه واجيو استرالي ستيك 4/5 يبلغ 59.95 ريال للحبة بدلًا من 119.95 ريال.

ستيك استرالي بورتر هوس واجيو 4/5 بسعر 59.95 بدلًا من 119.95 ريال للحبة.

سعر ستيك ريب بقري استرالي يبلغ 22.95 بدلًا من 44.95 ريال للحبة.

يوفر بنده السعودية مجموعة متميزة من العروض والتخفيضات على سعر مختلف أنواع السلع الغذائية الطبيعية من فواكه وخضروات، إلى جاني السلع المصنعة المحلية والمستوردة بأقل الأسعار احتفالًا بموسم الصيف، ونتابع معكم كل الجديد من عروض السعودية وكبرى المتاجر والهايبر ماركت لننقل لكم أقوى الفرص التوفيرية من خلال موقعنا فتابعونا.