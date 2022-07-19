انت الان تتابع خبر جسم رشيق.. 3 خلطات طبيعية لتنحيف الجسم وشد البطن والخصر ووداعاً للوزن الزائد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في وقتنا هذا يبحث الجميع عن خلطات للتخلص من الوزن الزائد، حيث يعد الوزن الزائد هو واحد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى العديد من الأمراض المختلفة، وعند القيام بإتباع النظم الغذائية يحتاج البعض إلى وجود خلطة لتنحيف الجسم حيث تساعد هذه الخلطة على زيادة الحرق، فبعض الأجسام تكون غير قادرة على التخلص من الدهون الزائدة.

2- الزنجبيل والليمون يساعد الزنجبيل الجسم على زيادة عملية حرق الدهون ويسهلها، لذلك عليك غلي كوب من الماء، ثم يتم وضع قطعة من الزنجبيل الفريش بها ويضاف إليها شرائح الليمون الطازج ويتم غليهم ويترك حتى يبرد،ثم بعد ذلك يتم تصفيته ويتم تناوله ثلاثة مرات خلال اليوم.

3- مشروب الديتوكس يعمل مشروب الديتوكس على إذابة دهون الجسم، كما تعمل على تخليص الجسم من أي سموم متراكمة به، وذلك بوضع زجاجة من الماء ويوضع بها شرائح من الخيار وشرائح من الليمون، ويتم وضع بعض الأوراق من النعناع الأخضر الطازج وترج جيدًا، ثم يترك لمدة ليلة كاملة حتى تتساقط زيوت المواد الموجودة بها في المياه، ويتم تناولها خلال اليوم التالي، ويمكنك تكرار تناولها يوميًا قبل الوجبات أو بعدها في نهاية مقال خلطة لتنحيف الجسم فعرضنا عليكم أهم الخلطات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في المنزل بسهولة وذلك باستخدام الشاي الأخضر والليمون، أو الزنجبيل مع الليمون، كما يمكن استخدام مشروب الديتوكس لذلك، فقومي باختيار الطريقة المناسبة لك من بينهم