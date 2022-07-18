انت الان تتابع خبر والد طفلة أسيوط يكشف تفاصيل جديدة ومفاجئة بشأن الاعتداء على ابنته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشارع المصري في حالة صدمة وذهول بعد حادثة الاعتداء جنسيًا على طفلة أسيوط، حيث قام طفلاً لا يتجاوز عمره الـ 14 عامًا على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات في إحدى المراكز الترفيهية بمحافظة أسيوط.

وتابع والد الطفلة، أن ابنته أرادت أن تقضي حاجتها فطلبت من أمها الذهاب إلى دورة المياه، لتذهب معها أمها وتنتظرها بالخارج، ثم خرجت الطفلة تبكي وتخبر والدتها بأن أحد الأشخاص اعتدى عليها ضربًا، وفي أثناء تحدث الطفلة مع والدتها خرج من خلفها أحد الأشخاص من دورة المياه، لتشار إليه الطفلة لتخبر والدتها بأنه المعتدي.

وذكر والد الضحية بأن ابنته كانت بها آثار دماء بلون مختلف، ذلك الأمر الذي أثار شكوك والدتها التي أبلغت الجهات الأمنية بقسم ثان أسيوط، حيث حكت الزوجة للوالد هذه التفاصيل.

وأضاف والد الضحية، أنهم تعرضوا لمحاولات لإخفاء العامل المعتدي على ابنته، وإنكار أنه يعمل داخل الملاهي بعد وصول رجال الشرطة ولكن الأجهزة الأمنية راجعت الكاميرات لتشاهد جلوس الطفل المعتدي على أحد المكاتب، وذلك الأمر أكد أنه يعمل في المركز الترفيهي، ليتم تسليمه إلى الشرطة والقبض عليه في النهاية.

وقال والد طفلة أسيوط إنه تم التحفظ على المتهم في قسم ثان أسيوط ليتم عرضه على النيابة، موضحًا أن عمر الطفل 13 عامًا، كما أكد أنه تم الكشف الطبي على ابنته.