شوف عروض التوفير الأسبوعية من هايبر lulu على الأجهزة المنزلية والكهربائية

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عروض التوفير الكبير التي تقدمها هايبر lulu الرياض بأرخص الأسعار على أقوي عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات، السجاد، كما توفر أجهزة وألعاب رياضية متنوعة، ولعشاق الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر المحمولة والأكسسورات الملحقة للجوالات من سماعات لاسلكية بأشكال مختلفة وساعات ذكية، أشتري من عروض يوليو التوفير أفضل وأقوي الأصناف المختلفة من البضائع المتنوعة باسعار منافسة وحصرية لدي lulu الرياض، يبدأ العرض من 13/7/2022 الموافق 14 ذو الحجة 1443. عروض الترفير الأسبوعية من هايبر lulu على الأجهزة المنزلية والكهربائية مروحة بوكس إمبيكس 12 أنش، بسعر 99.00 ريال بدلاً من 189.00 ريال وفر 90.00 ريال.

مكواة إمبيكس سيراميك ثقيلة، بسعر 65.00 ريال بدلاً من 79.00 ريال وفر 14.00 ريال.

غسالة ملابس فول أوتوماتك كاندي تحميل أمامي حمولة 9 كيلو بسعر 1699.00 ريال بدلاً من 2999.00 ريال وفر 1300.00 ريال.

ثلاجة سوبر جينيرال 6.50 قدم مكعب بسعر 1049.00 ريال بدلاً من 1499.00 ريال وفر 450.00 ريال.

نيكاي غسالة ملابس هاف أوتوماتك تحميل علوي حمولة 12 كيلو، بسعر 999.00 ريال بدلاً من 1499.00 ريال وفر 500.00 ريال.

نيكاي محضرة الأسبريسو والكابتشينو، بسعر 169.00 ريال بدلاً من 299.00 ريال وفر 120.00 ريال. عروض المفروشات المتنوعة من مابل لايف أسواق lulu الرياض مابل ليف بطانية كلاودي طبقتين مقاس 160 سم × 220 سم وزن البطانية 2.2 كيلو بسعر 79.00 ريال بدلاً من119.00 ريال وفر 40.00 ريال.

مابل ليف سجادة مطوية منقوشة مقاس 200 متر× 300 متر بسعر 129.00 ريال بدلاً من 208.00 ريال وفر 79.00 ريال.

ساندي وساة ألياف مقاس 50 متر× 75 متر، بسعر25.00 ريال بدلاً من 35.00 ريال وفر 10.00 ريال.

مابل ليف غطاء قماش للأريكة مقعد واحد بسعر 49.00 ريال بدلاً من 59.00 ريال وفر 10.00 ريال.

مابل ليف ملاءة سرير مطبوعة مقاس 230 سم × 260 سم، بسعر 39.00 ريال بدلاً من 59.00 ريال وفر 20.00 ريال.

مابل ليف منبه ساعة بشكل مستطيل ألوان متنوعه بسعر 15.00 ريال بدلاً 26.00 LG مسرح منزلي 2.1 قناه بسعر 699.00 ريال بدلاً من 899.00 ريال وفر 200.00 ريال.

بيبي ليس عدة حلاقة متعددة 6 × 1، 10 ملحقات بسعر 99.00 ريال بدلاً من 169.00 ريال وفر 70.00 ريال.

كاميرا فو برو أكشن هيرو 10، متوفرة بلون أسود بسعر 19999.00 ريال بدلاً من 2490.00 ريال وفر 491.00 ريال.

LG شاشة ناتو فائقة الدقة تتمع بحجم 65 بوصة، بسعر 4999.00 ريال بدلاً من 10999.00 ريال وفر 6000.00 ريال. عمر شويل - جدة عروض التوفير الأسبوعية من هايبر lulu على الأجهزة المنزلية والكهربائية - ثقفني

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