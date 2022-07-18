شوف عروض لولو هايبر ماركت الطازجة

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عروض لولو هايبر ماركت على المنتجات الطازجة، هي عروض ترويجية يوفرها هايبر لولو لعملائه بصورة مستمرة، حيث تكون مدة العرض يومين فقط، ويقدم لولو هايبر خصومات كبيرة على السلع الطازجة من الفواكه، الخضراوات، اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية أيضاً خلال يومي 17 و 19 يوليو فقط، أيام التسوق الطازجة يمكنك فيها شراء كافة احتياجاتك من المنتجات الطازجة من أي فرع من فروع لولو ماركت المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. عروض لولو هايبر ماركت احصل على الكيلو من تفاح رويال جالا تشيلي مقابل 6.45 ريال للكيلو بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

اشتري فراولة دريسكولز أمريكا/ المكسيك وزن العبوة 250 جرام مقابل 13.75 ريال بدلاً من 23.75 ريال سعودي، ووفر 10 ريالات.

برتقال أبو صرة جنوب افريقي سعر الكيلو 4.95 ريال بدلاً من 7.95 ريال. مشمش سوري سعر العبوة 8.95 ريال بدلاً من 13.75 ريال.

احصل على كيلو من العنب الأسود المصري مقابل 7.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

باذنجان كبير سعودي سعر الكيلو 3.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال سعودي.

فطر شرائح أبيض عمان سعر العبوة 7.95 ريال بدلاً من 13.75 ريال.

احصل على عبوة من الفطر البني العماني مقابل 7.95 ريال بدلاً من 13.75 ريال. لولو ماركت عرض من لولو ماركت على كيلو من الروبيان المطبوخ مقابل 29.90 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

روبيان مزارع طازج 60/ 70 سعر الكيلو 26.90 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

مقابل 21.90 ريال فقط بدلاً من 29.95 ريال يمكنك توفير 8.05 ريال وشراء كيلو من سمك الباراموندي. اصنعي أشهى وصفات المأكولات البحرية من الحبار الكامل سعر الكيلو 24.90 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

سمك نقرور كبير سعر الكيلو 11.90 ريال بدلاً من 21.95 ريال سعودي. هايبر لولو اشتري كيلو من مكعبات اللحم البقري الروسي مقابل 49.90 ريال بدلاً من 66.90 ريال، ووفر مبلغ 17 ريال.

عبوة من أفخاذ دجاج كاملة اليوم وزن العبوة 900 جرام بسعر 18.90 ريال بدلاً من 20.5 ريال. لحم بقري نيوزيلاندي أعلى الكتف أسفل الرقبة سعر الكيلو 49.90 ريال بدلاً من 63.95 ريال، مبلغ التوفير 14.05 ريال.

مكعبات لحم بقري كولومبي سعر الكيلو 26.90 ريال بدلاً من 32.95 ريال سعودي.

لحم نعيمي أنثى الخروف كامل سعر الكيلو 36.90 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

ريش لحم خروف نيوزيلاندي احصل على الكيلو مقابل 96.90 ريال بدلاً من 134.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت الطازجة - ثقفني

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