نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التميمي على السلع الغذائية من أسواق التميمي في المقال التالي

تعتبر أسواق التميمي واحدة من محلات البيع بالتجزئة داخل المملكة العربية السعودية، ضمن عروض التميمي يمكنك أن تجد ما تريد من السلع الغذائية المختلفة، توجد العديد من المنتجات بأسعار مخفضة من بينها اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة، وأنواع متعددة من الخضراوات والفواكه الطازجة المحلية والمستوردة أيضاً، لأسواق التميمي عدة فروع داخل مناطق ( الدمام- الخبر- الرياض- حفر الباطن- الجبيل- القصيم- الرس- الأحساء). عروض التميمي احصل على حبة من سائل غسيل الصحون، العادي أو بالليمون لوكس صن لايت 750 مل، مقابل 7.75 ريال للحبة بدلاً من 11.95 ريال ووفر 4.20 ريال.

وفر 21.55 ريال عند شراء مسحوق غسيل، أصناف متنوعة اريال 2.25- 2.5 كيلو بسعر 25.95 ريال سعودي.

احصل على كيلو من طماطم السعودية أو سوريا مقابل 3.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال.

اشتري كيلو من كوسة السعودية مقابل 3.95 ريال للكيلو بدلاً من 9.20 ريال سعودي. اشتري عبوة من غسول اليد المسك الساحر أو الياسمين المخملي، أسواق التميمي 500 مل بسعر 8.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال.

شوفان كويكر 500 جرام سعر الحبة 7.75 ريال بدلاً من 11.15 ريال. أسواق التميمي حبة كيك وسط، الغابة البيضاء، السوداء، أو كراميل أسواق التميمي مقابل 44.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال سعودي.

كيلو من شاورما اللحم أو كفتة كباب بقري أو غنم احصل عليه مقابل 39.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال. وفر مع عروض التميمي المميزة واحصل على كيلو من أوصال دجاج للشواء كنتاكي ستايل، أو سموك لاند أو بالتتبيلة المغربية بسعر 34.95 ريال بدلاً من 45.40 ريال.

اشتري صندوق تفاح أحمر، إيطاليا وزن كيلو مقابل 6.95 ريال سعودي بدلاً من 13.10 ريال. التميمي أون لاين برجر لحم 672 جرام سعر الحبة 14.95 ريال سعودي بدلاً من 21.75 ريال.

فيليه أو مكعبات صدور دجاج وزن 1500 جرام مقابل 51.95 ريال بدلاً من 61.95 ريال سعودي.

مسحب دجاج، عادي أو حار، أمريكانا وزن 750 جرام سعر الحبة 19.95 ريال بدلاً من 30.55 ريال. احصل على حبتين من برجر الدجاج بالبقسماط أمريكانا وزن 226 جرام، مقابل 16.25 ريال بدلاً من 21.90 ريال.

بازلاء خضراء مشكلة أو فاصوليا مقطعة، امريكانا، وزن الحبة 450 جرام مقابل 5.25 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال.

خضراوات مشكلة، بازيلاء خضراء، فاصولياء خضراء مقطعة، جزر وبازيلاء أو معجون الثوم، السنبلة 500-800 جرام سعر الحبة 9.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض التميمي على السلع الغذائية من أسواق التميمي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض التميمي على السلع الغذائية من أسواق التميمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.