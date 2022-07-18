انتهز الفرصة.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب على الجائزة الكبرى مليون دولار مع مصطفي الآغا 

الأحلام لا نهاية لها عند كل شاب وفتاة، حيث يرغبون في الفوز بمبالغ مالية كبيرة لتحقيق سعادة قادمة خلال المستقبل المجهول، ومسابقة الحلم تقدم كأس من ذهب ملئ بالأموال والدولارات لا نهاية لها، لذلك يرغب الملايين من العرب على مستوى الوطن العربي في الاشتراك بهذه المسابقة، حيث إنها تعتمد على قيام المتقدم بالإجابة على الأسئلة التي يقوم فريق البرنامج بإرسالها إليه، وإذا كانت الإجابات صحيحة بشكل متكامل يصبح من قوائم الفائزين بالمسابقة، كما يقدم هذه المسابقة الإعلامي مصطفى الأغا كل أسبوع على قناة ام بي سي السعودية، لذلك يتساءل الجميع عن خطوات الاشتراك في المسابقة، لذا سوف نستعرض لكم تلك الخطوات.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

آلاف من الدولارات سوف تكون بين يديك عندما تقوم بالإجابة على جميع الأسئلة الموجهة إليك عبر رسالة بشكل صحيح، حيث يتم الإعلان عن الفائزين يوم الخميس من كل أسبوع خلال بث الحلقة بشكل مباشر والتواصل مع الفائزين، لذلك يمكنك التقديم في المسابقة والإجابة على الأسئلة وانتظار الحلقة الجديدة حتى تتأكد من فوزك بجوائز المسابقة أم لا، ويمكنك الاشتراك في المسابقة بكل سهولة من خلال إتباع الآتي.

أولاً تقوم بالبحث عن الكود الخاص بالدولة التي تقيم بها.

يتم إرسال رسالة على الكود إلى فريق البرنامج.

لابد من كتابة اسم حلم أو Dream في الرسالة.

سوف يرد فريق البرنامج عليك بإرسال عدد من الأسئلة.

قُم بحل جميع الأسئلة بشكل دقيق.

عند قيامك بالإجابة على الأسئلة بشكل صحيح سوف تكون من ضمن قائمة الفائزين.

تابع الحلقات الجديدة من البرنامج لحين الإعلان عن اسمك في المسابقة.

شروط التقديم في مسابقة الحلم 2022

لا يمكن لجميع الأشخاص التقديم في مسابقة الحلم دون تطابق الشروط التي حددها فريق البرنامج عليه، حيث أن هذه الشروط تحدد من يمكنه المشاركة في المسابقة، وتتمثل شروط التقديم في الآتي.