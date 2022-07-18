قدم إلكترونيا علي مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد لجميع المواطنين

مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد لمواطني المملكة العربية السعودية تتنوع ما بين الدعم المالي والعيني، وذلك لفئات الشعب السعودي الأشد احتياجاً للدعم بهدف العمل على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والمادي للسعوديين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب المختلفة، وقد حازت المساعدات المقدمة من قبل سمو الأمير على إقبال كبير خاصة وأن تقديم طلب الحصول علي الدعم المالي ويتم بعدة خطوات عبر ألاتصال بالشبكة العنكبوتية، بهدف تسهيل الأمر وتسريعه في صرف الدعم وتغطية العجز المالي الموجود سواء للأفراد أو للأسرة، كما تم وضع عدد من الشروط التي لابد من تواجدها ليتم الموافقة على طلب المساعدة.

مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد

عدد كبير من أفراد العائلة المالكة ورجال الأعمال السعوديين ومن بينهم الأمير عبد العزيز في حالة حرص دائما على تقديم المساعدات المادية والعينية، بهدف القضاء على حالة العوز لدى البعض من الأفراد والأسر داخل أراضي الملكة، ودفع المستوى الاجتماعي للأمام بحلول عام 2030متطبيقاً لرؤى وأهداف المملكة.

وقد جاءت الخطوات الخاصة بتقديم طلب مساعدة الأمير عبد العزيز من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المالي فيما يلي:

الذهاب إلى مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الإلكترونية. ​من القائمة الرئيسية يتم النقر على الخدمات الإلكترونية. الانتقال إلى تبويب المساعدات المالية والنقر على تقديم طلب المساعدة لآن يتم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة عن المواطن صاحب الطلب. ​شرح تفصيلي للحالة الاجتماعية ونوع المساعدة المطلوب صرفها. بعد مراجعة البيانات المدخلة يتم النقر على أيقونة تقديم الطلب. بعد إرسال الطلب تقوم المؤسسة بمراجعته في حال استحقاق المواطن للمساعدة يتم التواصل معه بأحد الوسائل سواء الهاتف الجوال أو البريد الإلكتروني.

شروط استحقاق مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد

عدد من الشروط البسيطة تم وضعها والتي على أساسها يتم الموافقة على طلب المساعدة المقدم في حال تم توفيرها: