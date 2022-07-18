شوف عروض بنده وهايبر بنده بتخفيضات على مختلف المنتجات لفترة محدودة hyper panda

تمتعوا بأسبوع من عروض بنده الرائعة على مختلف المنتجات، بحيث تستمر العروض حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022، وبها نجد كل ما يلزم ربة المنزل من أدوات ولوازم خاصة بالمنزل، بما فيها من مستلزمات المطبخ وأدوات للتنظيف، ولإضفاء أجواء من البهجة نقدم لكم عروض مذهلة على مسابح بنده والألعاب المائية، كل ذلك بالإضافة إلى السلع الغذائية بتخفيضات سارية على كافة المنتجات لذا بادورا بزيارة فروع هايبر بنده hyper panda في السعودية.

عروض بنده وهايبر بنده بتخفيضات على مختلف المنتجات

أواني الطهي وأطباق تقديم الطعام في عروض بنده لهذا الأسبوع، حيث نجد قدر ضغط ذو سعة كبيرة بحيث يكفي لطهي كمية كبيرة من الطعام في أقل وقت، وننتقل إلى المقلاة الأساسية في تحضير وصفات البيض المختلفة والكريب وكافة الأطعمة التي تتطلب أن يكون أناء الطهي غير لاصق، وأيضًا أواني الطبخ فيتوافر طقم 9 قطع شامل لعدد 4 أواني بأحجام مختلفة مع مقلاة، أي أنه شامل لكل احتياجاتك من أواني الطهي، ونجد أيضًا أكثر من نوع للترمس.

قدر ضغط 7 لتر بسعر 90 ريال سعودي بدلًا من 119 ريال سعودي.

طقم عشاء 24 قطعة بسعر 104 ريال سعودي بدلًا من 149 ريال سعودي.

مقلاة جرانيت غير لاصفة بسعر 62.99 ريال سعودي بدلًا من 79 ريال سعودي.

مسابح بنده

تمتعوا بأشكال مبهجة للمسابح في هايبر بندة السعودية، مع ألوان الصيف الرائعة، وأيضًا عوامة للأطفال وتتوافر قلعة نطاطة من بيست واس، كما نجد في العروض طقم حقائب سفر مزودة بأربع عجلات، وباحجام مختلفة لتكفي لوزامكم المختلفة خلال فترة السفر.

مسبح دائري للاطفال بسعر 44 ريال سعودي بدلًا من 59 ريال سعودي.

قلعة نطاطة بسعر 179 ريال سعودي بدلًا من 233 ريال سعودي.

طقم حقائب سفر 3 قطع بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 429 ريال سعودي.

هايبر بندة hyper panda

مع هايبر بنده يمكنكم شراء سلع غذائية بسيطة ولكنها ذات مذاق رائع مع عدد كبير من الأطعمة، ومن هذه السلغ صلصة البرجر، الكاتشب، المايونيز، فكل ذلك أساسي لإضفاء نكهة لذيذة إلى كافة الشطائر بشكلِ عام، ومع البطاطس المقلية بالتأكيد، كما الطحينة التي يفضل تناولها مع اللحوم، ونجد أيضًا معجون الطماطم الذي يدخل في تحضير معظم الأكلات وأيضًا كريمة الطبخ التي تستخدم مع الأجبان في وصفات المكرونة المختلفة لإضفاء مذاق كريمي شهي.