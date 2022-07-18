شوف أقوى عروض الصيف من اكسترا للأجهزة الكهربائية المتنوعة

عروض الصيف من اكسترا تقدم أقوى الخصومات على الأجهزة الكهربائية من الأجهزة الأساسية الثقيلة، وأجهزة المطبخ الصغيرة، كما يمكنكم التعرف على جميع هذه العروض وأكثر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة اكسترا للبيع بالتجزئة والتسويق والشراء أون لاين مع توفير خدمة التوصيل المجاني إلى المنازل على المشتريات التي تفوق قيمتها 90 ريال سعودي، أو من خلال زيارة أحد فروع الشركة المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، والتي تنفرد بتقديم أقوى الخصومات للأجهزة المتنوعة.

أقوى عروض الصيف من اكسترا للأجهزة الكهربائية الثقيلة

ويرلبول غسالة صحون مزودة ب 10 برامج، و 14 مكان تخزين استيل بسعر 3,819 ريال سعودي بدلاً من 4,489 ريال.ي

غسالة صحون من ويرلبول مزودة بـ 8 برامج و 14 مكان للتخزين متوفرة باللون الأبيض بسعر 2,699 ريال سعودي بدلاً من 3,339 ريال.

عرض خاص على إل جي جلاية صحون بخار 14 مكان للتخزين ومزودة ب 10 برامج بسعر 4,599 ريال سعودي بدلاً من 6.099 ريال.

ميديا غسالة صحون مزودة ب 7 برامج و 12 خانة تخزين متوفرة باللون الابيض بسعر 1,349 ريال سعودي بدلاً من 1,599 ريال.

توشيبا غسالة صحون مزودة ب 6 برامج و 14 مكان تخزين متوفرة باللون الفضي فقط بسعر 2,549 ريال سعودي.

ميديا غسالة صحون بسعر 1,429 ريال سعودي بدلاً من 1,799 ريال.

مع العلم أن جميع هذه العروض تتمتع بهدية شراء مجانية بقيمة 250 ريال سعودي.

هايبر غسالة تعبئة أمامية قوة 1400 دورة بالدقيقة، وزن 10 كيلو غسيل بسعر 1,799 ريال سعودي بدلاً من 2,699 ريال.

ال جي غسالة تعبئة أمامية سعة 15 كيلو غسيل، و 8 كيلو تجفيف بسعر 5,999 ريال سعودي بدلاً من 8,649 ريال.

كلاس برو ثلاجة مقاس 6.2 قدم باب واحد متوفرة باللون الفضي بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1,499 ريال.

سامسونج ثلاجة مقاس 16 قدم آنفيرتز بخار إينوكس بسعر 3,099 ريال سعودي بدلاً من 5,199 ريال.

عروض الأجهزة الصغيرة

عرض فيليبس بروميكس خلاط يدوي قوة 700 واط بسعر 219 ريال سعودي بدلاً من 269 ريال.

خلاط من فيليبس قوة 450 واط سعة 1.9 لتر بسعر 125 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.

أريتي موديرنا مكينة صنع القهوة اسبريسو مع مطحنة بن بقوة 1470 واط بسعر 839 ريال سعودي بدلاً من 1,199 ريال.