نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الموسم خصومات على الجوالات وأجهزة المطبخ هايبر بنده لشهر يوليو في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض الموسم خصومات على الجوالات و أجهزة المطبخ هايبر بنده لشهر يوليو، يتوفر هاتف اوبو اي 55 سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 749 ريال بدلا من 919 ريال خصم 19%، يتوفر هاتف سامسونج اي 22 شبكة 5G سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام بسعر 699 ريال بدلا من 775 ريال خصم 10%، يتوفر هاتف سامسونج اي 52 اس شبكة 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 1299 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 22% ضمن عروض هايبر بنده لشهر يوليو.
عروض هايبر بنده على الجوالات وأجهزة المطبخ
تتوفر قلاية بدون زيت بالسون سعة 5 لتر 2000 واط بسعر 299 ريال بدلا من 549 ريال خصم 46%، تتوفر ضمن عروض جهزة المطبخ هايبر بنده قلاية بدون زيت كي اون سعة 17 لتر 1500 وات بسعر 329 ريال بدلا من 359 ريال خصم 9%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده لشهر يوليو قلاية بدون زيت فيليبس سعة 2 كيلو بسعر 699 ريال بدلا من 999 ريال خصم 30%.
عروض أجهزة المطبخ هايبر بنده
يتوفر خلاط يدوي كي اون 300 وات بسعر 49 ريال بدلا من 79 ريال خصم 40%، يتوفر ضمن عروض شهر يوليو تخفيضات على خلاط يدوي كينوود بسعر 189 ريال بدلا من 289 ريال خصم 35%، يتوفر ضمن عروض أجهزة المطبخ هايبر بنده خلاط مولنيكس مع 2 مطحنت بسعر 199 ريال بدلا من 299 ريال خصم 34%، يتوفر هاتف زد تي اي بليد اي 51 سعة 64 جيجابايت بسعر 369 ريال بدلا من 429 ريال تخفيض 14%.
عروض الجوالات هايبر بنده
يتوفر هاتف سامسونج اي 13 سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام، ضمن عروض شهر يوليو بسعر 649 ريال بدلا من 699 ريال خصم 8%، يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر بنده عرض حصري للاعضاء هاتف شاومي 11 تي سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام شبكة 5G بسعر 1589 بدلا من 1799 ريال خصم 12%، يتوفر سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 809 ريال بدلا من 899 ريال خصم 10%.
يتوفر هاتف سامسونج اي 3 كور سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام بسعر 349 ريال بدلا من 369 ريال خصم 6%، يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر بنده هاتف شاومي 11 لايت سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام شبكة 5G بسعر 1149 ريال بدلا من 1499 ريال خصم 24%، يتوفر هاتف لينوفو كي 14 سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام بسعر 379 ريال بدلا من 499 ريال خصم 24% ضمن عروض هايبر بنده لشهر يوليو.
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