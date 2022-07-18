شوف تخفيضات العثيم اليوم 60% اقوى خصومات وتخقيضات شهر العيد اغتنم الفرصة

تخفيضات العثيم اليوم، عروض العثيم بالمملكة في تألق مستمر هذه الفترة مع دخول أقوى خصومات الصيف؛ حيث تقدم الشركة تخفيضات مذهلة تبدأ من 20٪ على كافة السلع والمنتجات المعروضة في فروع ماركت العثيم، لذا يحرص جميع العملاء على البحث عن أقوى هذه التخفيضات للاستفادة منها، وتشمل هذه العروض كلا من المواد الغذائية والأجهزة المنزلية والإلكترونية التي يبحث عنها كل عميل.

عروض العثيم الأسبوعية لفترة محدودة جداً تمتع بخصم 50% علي كل المنتجات

تخفيضات العثيم اليوم

نقدم لكم مجموعة كبيرة من الخصومات التي تقدمها الشركة داخل فروع أسواق عبدالله العثيم، والتي تتميز بالجودة العالية التي من الصعب إيجادها في الكثير من المحال التجارية الأخرى، ومن أفضل هذه العروض ما يلي:

خصومات العثيم السعودية على كيلو العنب بسعر 5.95 ريال سعودي. عروض العثيم الأسبوعية كما تستطيع شراء كيلو الكمثرى روز من أسواق العثيم السعودية بسعر 7.95 ريال سعودي. خصومات العثيم السعودية على البطيخ بسعر 1.75 ريال سعودي للكيلو الواحد. تنزيلات أسواق العثيم السعودية على خوخ سكري بسعر يصل إلى 7.95 ريال سعودي. خصومات العثيم الشهرية اشتري من أسواق العثيم السعودية بسكويت جوز الهند بسعر وهمي يصل إلى 19.95 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال سعودي.

تخفيضات مجلة العثيم الشهرية

مع بداية شهر يوليو قامت الشركة بتقديم عروض مميزة تستمر حتى نهاية الشهر، وهذه العروض من أفضل الماركات التي يبحث عنها العميل بالمملكة، ومنها الآتي:

تخفيضات مجلة العثيم السعودية على برازق بسعر خيالي يصل إلى 24.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال سعودي للكيلو الواحد. تنزيلات من مجلة العثيم الشهرية على كعك سادة بسعر مذهل 24.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي للكيلو الواحد. خصومات العثيم الأسبوعية مميزة على روز حلا جوز الهند بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال سعودي للكيلو الواحد من أسواق العثيم السعودية. تخفيضات مجلة العثيم السعودية مستمرة على زود غريبة مشكلة بسعر يصل إلى 12.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

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