شوف عروض الشاشات و الثلاجات و أجهزة المطبخ اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر يوليو

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عروض الشاشات و الثلاجات و أجهزة المطبخ اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر يوليو، تتضمن العروض قدور الضغط، الثلاجات، الشاشات و أجهزة التاب، حيث يتوفر تيفال أوثنتيك قدر ضغط سعة 6 لتر أسود/فضي بسعر 499 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 29%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 24 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر يوليو. عروض الثلاجات و الشاشات اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على الثلاجات : يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية لشهر يوليو دايو ثلاجة 12.1 قدم باللون الفضي بسعر 2599 ريال بدلاً من 3699 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 125 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى ال جي ثلاجة 17.9 قدم واي فاي لينير كمبريسور باللون الأبيض بسعر 3399 ريال بدلاً من 5599 ريال خصم 39%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 163 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض الشاشات اكسترا الكبرى تتضمن عروض شهر يوليو تخفيضات على الشاشات : يتوفر ضمن عروض شهر يوليو سامسونج تلفزيون 43 بوصة فائق الوضوح ذكي 3 مداخل إتش دي ام اي و 2 مدخل يو اس بي بسعر 3799 ريال بدلاً من 6499 ريال خصم 42%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 182 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى هومز تلفزيون 50 بوصة فائق الوضوح ذكي 3 مداخل إتش دي ام اي و 2 مدخل يو اس بي بسعر 1399 ريال بدلاً من 2199 ريال خصم 36%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 67 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال. عروض أجهزة المطبخ لشهر يوليو تتضمن عروض شهر يوليو خصومات على قدور الضغط : يتوفر ضمن عروض أجهزة المطبخ اكسترا الكبرى نوتري كوك قدر ضغط كهربائي 1200 وات سعة 8 لتر أسود/إستيل بسعر 399 ريال بدلاً من 689 ريال خصم 42%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 20 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض شهر يوليو إناء طهي الأرز من فيليبس 980 واط بسعر 319 ريال بدلاً من 389 ريال خصم 18%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 16 ريال لمدة 36 شهراً. عروض أجهزة التاب اكسترا الكبرى إستكمالا لسلسلة تخفيضات اكسترا يتوفر عروض على أجهزة التاب : يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى هواوي ميت باد تي 10 حجم الشاشة 9.7 بوصة مناسب للأطفال مع واي فاي سعة 32 جيجابايت باللون الأزرق بسعر 679 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 15%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 33 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 59 ريال.

يتوفر سامسونج جالكسي تاب أس 7 إف إي بحجم 12.4 بوصة سعة 64 جيجابايت يدعم شبكة الجيل الخامس باللون الأسود، بسعر 1999 ريال بدلاً من 2399 ريال خصم 17% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر يوليو. عمر شويل - جدة عروض الشاشات و الثلاجات و أجهزة المطبخ اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر يوليو - ثقفني

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