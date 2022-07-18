نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو السعودية اليوم على الموبايلات والأجهزة الإليكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرصة كبيرة لكل من يبحث عن تخفيضات على الموبايلات حيث نقدم لكم عروض لولو السعودية اليوم على الموبايلات، والأجهزة الإليكترونية التي تجدو بها العديد من الموبايلات ذات المواصفات المختلفة، والماركات المتنوعة، وبأسعار تنافسية، وعروض أخرى على الأجهزة الإليكترونية في فروع لولو هايبر ماركت السعودية في جدة، وتبوك بتخفيضات تصل إلى 51893 ريال سعودي.

تخفيضات لولو السعودية على الموبايلات

شملت المجلة الجديدة من لولو هايبر ماركت السعودية تحت عنوان يوليو التوفير على عدة تخفيضات على الأجهزة الإليكترونية، وأجهزة تقنية، والهواتف النقالة، والألعاب، وإكسسوارات الكومبيوتر، والأجهزة المنزلية في الفترة من 19 يوليو حتى 26 يوليو 2022 ميلادياً في فروع الظامير فواز، والمروة، والحمدانية، والروابي، وتبوك.

نبدأ تلك التخفيضات بمجموعة من العروض المميزة على الموبايلات مثل موبايل فيفو واي 21T ثنائي الشريحة 4G بذاكرة داخلية 128 جيجا، ومعالج ثماني النواة، ورامات 4 جيجا، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبيربسعر 799 بدلاً من 859 ريال.

وموبايل مميز أخر من موتورولا موتو جي 52 مزدوج الشريحة جيل رابع بسعة داخلية 128 جيجا، ورامات 6 جيجا، ومعالج ثماني النواة، وبنظام تشغيل أندرويد 11، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، وشاشة بحجم 6.6 بوصة، وبطارية بسعة كبيرة 5000 مللي أمبير بسعر 749 بدلاً من 899 ريال.

وموبايل سامسونج جالاكسي A 52 الشهير والرائد من سامسونج مزدوج الشريحة جيل رابع مع نظام تشغيل أندرويد 11، ورامات 8 جيجا، وذاكرة داخلة 128 جيجا، وشاشة بحجم 6.6 بوصة، وكاميرا خلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير بسعر 1099 بدلاً من 1249 ريال.

عروض اللابتوب من لولو هايبر ماركت السعودية

ومن المنتجات المميزة أيضاً المشمولة في العروض الجديدة عروض على اللابتوب حيث يوجد عرض على نوت بوك أسوس بمعالج كور أي 3 جيل حادي عشر، وشاشة بحجم 14 بوصة، وذكرة داخلية 256 من نوع SSD، ورامات 4 جيجا بسعر 1599 بدلاً من 2349 ريال.

خصومات كبيرة من لولو السعودية على السماعات اللاسلكية

كمايوجد أيضاً سماعة أذن لاسلكية إيربودز 2 من أبل بسعر 499 بدلاً من 699 ريال، وسماعة فري بودز بلوتوث 4 أي من هواوي بسعر 249 بدلاً من 329 ريال.