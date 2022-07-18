شوف عروض غسالات وثلاجات وهدايا مجانية من اكسترا extra السعودية اغتنم الفرصة الآن

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عمر شويل - جدة يقدم موقع اكسترا أحد أشهر مواقع بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بالمملكة السعودية عروض غسالات وثلاجات وهدايا مجانية من اكسترا السعودية، حيث تعد الغسالات والثلاجات أهم الأجهزة المنزلية والتي ارتفعت اسعارها كثيراً مؤخراً، ولذلك قام موقع اكسترا بتقديم أهم العروض والتخفيضات على أشهر الماركات أكثرا طلبًا بالأسواق وتعد هذه فرصة مثالية لكل شخص مقدم على الزواج أو يريد شراء ثلاجة وغسالة جديدة بجودة عالية وأسعار مناسبة لقدرته المالية.

عروض غسالات وثلاجات وهدايا مجانية من اكسترا extra

لن تقدم شركة اكسترا خصومات جيدة فقط على أجهزة المنزل الكهربائية أنما قدمت أيضًا هدايا مجانية يمكن لأي عميل الحصول عليها عند شراء جهاز كهربائي بقيمة 250 ريال، كما أن شركة اكسترا تتيح لك أيضًا نظام التقسيط مع تسهيلات عديدة في الدفع، كل ذلك سوف تحصل على أفضل الأجهزة من أهم الشركات المعروفة بالجودة وتقديم التكنولوجيا العالية التي توفر العديد من المميزات الرائعة، سوف تقدم لك هذه الاجهزة بالصور والأسعار.

عروض غسالات اتوماتيك بأقل سعر وأعلى جودة

لا يمكن إلى سيدة منزل الأستغناء الغسالة الاتوماتيك فيمكنك سيدتي الآن شراء الغسالة التي تحلمين بيها بتخفيض رائع ومميزات عديدة، تقدم لكً شركة أكسترا extra غسالات اتوماتيك من أهم الماركات مثل إل جي، وكاندي وكلاس برو، توشيبا، دايو والعديد من أهم الشركات الأخرى.

غسالة اتوماتيك ماركة ال جي باللون الأبيض، نظام فتح أمامي، يمكنها حمل وزن 15 كيلو، وتجفيف 8 كيلو، تقدم العديد من المزايا مثل نظام الحماية للإطفال، التحكم عن طريق اللمس، تقنية الواي فاي والكثير التكنولوجيا الرائعة، يمكنك الحصول على هذه الغسلة بسعر 5999 ريال بدلاً من سعر 8649 ريال مع هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

غسالة ماركة كاندي باللون الأسود، نظام التعبئة أمامي، يمكنها غسل ملابس بوزن 14 كيلو وتجفيف 9 كيلو، تقدم الغسالة العديد المميزات المتطورة، يمكنك الحصول عليها الآن بسعر 2999 ريال فقط بدلا من 4599 ريال.

جلاية ملابس اتوماتيك ماركة كلاس برو باللون الأبيض، تغسل وزن 7 كيلو وتضم 15 برنامج متطور، يمكن شراء هذه الجلاية بسعر 1199 ريال فقط بدلاً من سعر 1699 ريال.

عروض وتخفيضات الثلاجات من اكسترا السعودية

تقدم شركة اكسترا مجموعة رائعة من الثلاجات بمميزات وموديلات متنوعة ترضي الجميع، إذا كنت تبحث عن ثلاجة جيدة وذات تصميم أنيق مع مميزات تقنية رائعة من المؤكد أنك سوف تحصل عليها من المجموعة التي تقدمها شركة extra بسعر الأكثر انخفاضًا بالأسواق، سوف نقدم لك عدد بسيط من هذه المجموعة للتعرف على جميع أنواع الغسالات والثلاجات وباقي الأجهزة الكهربائية التي تقدمها اكسترا وأفضل العروض برجاء الدخول على موقع الشركة الرسمي.

ثلاجة ماركة إل جي باللون الفضي، حجم 18 قدم، بسعر 4099 ريال بدلاً من سعر 5599 ريال.

ثلاجة ماركة سامسونج باللون الأسود، حجم 16 قدم، يمكنك شرائها بسعر 3099 بدلاً من 5199 ريال.

ثلاجة ماركة كلاس برو باللون الفضي، مقاس 6.2 قدم، بسعر 999 ريال بدلاً من سعر 1499 ريال.

وهكذا نكون قدمنا لكم عروض غسالات وثلاجات وهدايا مجانية من اكسترا extra السعودية.