اتحداكى ان ترمى زيت القلى المستعمل من الان كنز فى بيوتنا هيكسبنا دهب تعالى اقولك استخداماتة الجبارة مش هتصدقى

اتحداكى ان ترمى زيت القلى المستعمل من الان ، من ضمن ما تفعله ربات المنزل أنها تتخلص من الزيت بعدما تستخدمه للقلي مرتين في المتوسط، وذلك دون أي تفكير في استخدامات زيت القلي المستعمل، وبفعلها ذلك فعي تتسبب في خسارة الكثير سواء من جهة الزيت نفسه أو الحوض والأنابيب الموصلة إليه والصرف الصحي فيما بعد، ولم يكن أحد يلقي بالًا لهذه المشكلة، لأن النساء في الاصل لا يخطر ببالهن أنه يمكنهن الاستفادة من زيت القلي المستعمل في أشياء جديدة، وهذا ما سنوضحه خلال مقالنا.

اتحداكى ان ترمى زيت القلى المستعمل من الان

من الممكن ألا تكوني مضطرة للتخلص من الزيت من الأصل، سواء كان ذلك بطريقة صحية أو لا، لأنه من الممكن أن تستفيدي من الزيت لصنع صابون سائل يفيدك في التنظيف.

كما أن هناك أشخاص يعملون بشراء هذا الزيت بالكيلو، وهذا يفيدهم في مهنتهم بصناعة الصابون، ما يعني فرص عمل اكثر، وأيدي عاملة أكثر، ومساهمة في القضاء على البطالة.

مخاطر التخلص من الزيت المستعمل في الحوض

إن كنت ممن يتخلصن منه في الحوض عليك التوقف عن ذلك فورًا، لأن ذلك يسبب ما يلي:

مع الوقت يستمر الزيت بالترسب في الماسورة، ويتصلب، وهذا بالطبع يسبب الانسداد الذي يتفاقم لمشكلات أخرى كبيرة.

يساهم في التصاق أي بقايا صلبة استطاعت الوصول لمجرى الماء، مما يعني أن حجمه سيزداد مع الوقت.

إن حدثت لديك تلك المشكلة ستلاحظي أن رائحة مطبخك أصبحت سيئة جدًا، ولن تتمكني من دخوله، وقد تلاحظي انتشار كبير للحشرات والعفونة.

يقصر هذا الفعل من العمر الافتراضي للمواسير، وسيكلفك المال من أجل التجديد.

استعمالات مبتكرة لزيت القلي