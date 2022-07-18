شوف خصم ٥٤٪ على أسعار جوالات ٢٠٢٢ من مكتبات جرير بالمملكة Jarirbookstore على apple iphone pro max

بخصم يصل إلى ٤٠٪ على الجوالات بجميع فروع مكتبات جرير من مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية Jarirbookstore لفترة محدودة، بأفضل الأسعار وأعلى الجودات من خلال عروض جرير السعودية لهذا الأسبوع، وإليكم التفاصيل….

عروض جرير السعودية حتى نفاذ الكميات

توجد مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية على أسعار كثير من الجوالات الحديثة ٢٠٢١/٢٠٢٢، والتي تضم: خصم خاص على سعر ابل أيفون ١٣ برو ماكس من الجيل الخامس بسعة تخزين ٥١٢ جيجابايت باللون الأزرق سيريا، وخصم آخر على سعر هاتف آبل أيفون ١٣ برو ماكس الذهبي بسعة ١٢٨ جيجابايت من الجيل الخامس، وخصم آخر على سعر نفس الهاتف الذهبي المميز من apple بسعة ٢٥٦ جيجابايت بتوفير ٦٠٠ ريال سعودي، ومثله باللونين الأسود والأزرق بسعة تخزين مميزة، وسرعة رامات عالية بخصم ٥٠٠ ريال سعودي.

عروض مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية

تتوفر أيضاً بفروع مكتبات جرير كثير من الخصومات المميزة على أسعار: ابل ايفون برو ١٣ بسعة ١ تيرابايت من الحيل الخامس جرافيتي، وعرض آخر على سعر آبل أيفون ١٣ برو بسعة ١ تيرابايت باللون الأزرق بسرعة رامات مميزة جداً، وخصم آخر على سعر هاتف ابل ايفون ١٣ برو بسعة وسرعة رامات مميزة جداً باللون الفضي، وخصومات أخرى على أسعار هواتف سامسونج جالكسي Sumsung galaxy Z fold 3 بسرعة تشغيل تصل إلى ١٢ جيجابايت، ومساحة تخزين ٢٥٦ جيجابايت، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الهاتف المميز من Apple iphone 13 pro max بالولنه المميزة، وخصم يصل إلى ٧٠٠ ريال سعودي.

عروض مكتبات جرير اليوم ولنهاية الأسبوع

تتوفر أيضاً بفروع مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الحصرية على أسعار: شاشات هاير Hair المميزة بخصم يتخطى ٥٠٪ وتوفير ٤٤٥٠ ريال سعودي بالإضافة إلى هدايا بقيمة ٨٥٠ ريال التلفزيون الأندرويد الذكي المميز باللون الأسود، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار شاشات ال جي بتوفير ٥٤٠٠ ريال سعودي بحجم ٦٥ ريال سعودي، وبدقة النانو سيل الترا دي اتش دي الليد عالي الوضوح.