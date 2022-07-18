نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو السعودية بأقل الأسعار على مستلزمات منزل ولوازم الحدائق والمعدات saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليك أجدد عروض ساكو السعودية بأقل الأسعار على الأدوات والمعدات ومستلزمات المنزل من ساكو Saco، بالإضافة إلى لوازم الحديقة من أدوات ومعدات لا غنى عنها في المنزل العصري، إذ يعرض متجر ساكو عروض خاصة وحصرية بدايةً من يوم 17 يوليو 2022 بحيث تستمر حتى يوم 6 أغسطس 2022 المقبل، ويمكنكم التسوق أون لاين من خلال الضغط على المنتج المفضل وأنسب عرض في كتالوج ساكو الجديد وإتمام الصفقة، أو يمكنك زيارة أقرب فرع لسلسلة متاجر ساكو واختيار المنتجات المفضلة ضمن العروض المتاحة لهذا الأسبوع، تعرف على تفاصيل تخفيضات ساكو في التالي.

أجدد عروض ساكو السعودية بأقل الأسعار

يحتوي كتالوج ساكو الجديد على أفضل الأسعار الخاصة بالأدوات والمعدات، المصنفة ضمن فئة الحلول العملية والأدوات متعددة الوظائف، فلا يخلو المنزل من المعدات الخاصة بالفك والتركيب والإنشاء والتصليح وغيرها من المهام المنزلية التي تتطلب عناية خاصة من المالك، ومع توفر الأدوات اللازمة بإمكانك القيام بصيانة دورية ومستمر للأثاث المنزلي وجميع محتويات المنزل الداخلية والخارجية، فنجد عروض مفك البراغي، المثقاب الكهربائي، المنشار الكهربائي، وحدات التنظيم والتخزين.

تخفيضات ساكو

إذا كنت من العاملين بمجال الإصلاحات والتركيب والإنشاءات فأنت بحاجة إلى أفضل المعدات من حيث الجودة الممتازة، التي تضمن لك الأداء السريع والفعال بدقة متناهية، مما يسهل إنجاز مهامك في إيجاز، ولذلك يوفر لك متجر ساكو مجموعة مميزة من مفكات البراغي اللاسلكية المتعددة الوظائف، حيث تضم مجمعة كبيرة ومتنوعة من الرؤوس بأقل الأسعار.

أدوات ومعدات ساكو

مفك براغي لاسلكي بطارية ليثيوم ايون كود 51320 بسعر 199 بدلًا من 229.75 ريال.

عرض مفك براغي لاسلكي 20 قطعة بقوة 4 فولت كود 62234 بسعر 199 بدلًا من 219.75 ريال.

مفك براغي لاسلكي 3.6 فولت مزود بـ 10 رؤوس كود 39821 بسعر 79 بدلًا من 99.75 ريال.

عرض مفك براغي تخزين مدمج للرؤوس + 8 رؤوس 4 فولت كود 45686 بسعر 179.75 ريال.

ساكو Saco

يعتبر منفاخ الهواء الكهربائي أحد أفضل الأدوات والمعدات التي تسهم في عمليات التنظيف وملئ الإطارات، يوفر موقع ساكو الإلكتروني للتسوق أون لاين بسرعات متفاوتة وأسعار مميزة وخصومات كبيرة، وذلك إلى جانب عروض المنشار الكهربائي والمثقاب الكهربائي وغيرها من الأدوات والمعدات اللازمة لتوفير الأمان والحفاظ على متانة الأثاث وسلامة البيت.

عرض مثقاب + صندوق أدوات كود 63459 بسعر 159 بدلًا من 199.75 ريال.

مثقاب مطرقة + صندوق أدوات كود 63460 بسعر 239.75 ريال.

وفر 50.75 ريال واشتر مثقاب لاسلكي كود 61490 بسعر 249 بدلًا من 299.75 ريال.

مثقاب لاسلكي بقوة 20 فولت 13 مم همر بسعر 399 بدلًا من 449.75 ريال.

ساكو عروض مستلزمات المنزل