انت الان تتابع خبر التضامن تعلن عن توفير فرص عمل للمحاسبين بمرتبات مجزية : التقديم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

اسم الشركة Confidential

مقر العمل الدقى – الجيزة

العمالة المطلوبة2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة 5-‎7 سنوات خبرة

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية جيد جدا

السن المطلوب 27 – 33 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

الوصف الوظيفي:

تجميع كافة بيانات التكاليف الخاصة بالمشروعات من كافة الاقسام المالية.

تبويب التكاليف وتقسيمها حسب طبيعتها وعلاقتها بالنشاط .

إتباع أنظمة التكاليف المناسبة للنشاط المشروع .

استخدام أنسب طرق التكاليف التى تؤدى لأدق إحتساب لتكلفة المشروع .

اتباع أفضل الأساليب لمراقبة التكاليف وكذلك العمل على اقتراحات تخفيض التكاليف .

تزويد الإدارة بتقارير عن كافة تكاليف النشاط ( المباشرة – الغير مباشرة – ادارية وعمومية ثابتة ومتغيرة ) لمساعدة الإدارة في إتخاذ ما يلزم بالنسبة للتكلفة لإستبعاد التكاليف الغير مرغوب فيها و تعزيز التكاليف اللازمة لإتمام النشاط .

تزويد الإدارة بشكل فورى بكافة الإنحرافات فى الموازنات التخطيطية بين التكاليف التقديرية والتكاليف الفعلية وتحليل أسباب الإنحرافات للوقوف على أسبابها ومن ثم معالجتها.

المتطلبات:

بكالريوس تجارة او ما يعادله

خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمحاسب تكاليف بشركات المقاولات

يفضل من سبق لهم العمل بالسعودية

يرجي ارفاق سيرة ذاتية محدثة