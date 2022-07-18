شوف عروض الـ 7 ريال على المنتجات الطازجة من أسواق panda و Hyper Panda

لمدة ثلاث أيام تسوق الآن أفضل العروض وأقوها مع أسواق panda و Hyper Panda حيث تقدم لكم عروض منتصف الأسبوع مقابل سبعة ريالات فقط على المنتجات الطازجة المتنوعة، أشتري الآن جميع مايلزم المنزل بارخص الاسعار التي تحرص دئماً أسواق panda أن تقدمها لعملائها على مدار العام لكي ترضي جميع عملائها، قدمنا لكم بمقال سابق عروض الـ 15 ريال من Panda.

عروض الـ 7 ريال على المنتجات الطازجة من أسواق panda و Hyper Panda

ومازال مستمر العرض الأسبوعي بأسعار متنوعة تتراوح بين 10، 15، 20، ريال، يبدأ عرض الـ 7 ريال من الأحد حتى الثلاثاء، تابعوا معانا من خلال مع ثقفني سوف نقدم لكم أقوى العروض المختارة والمتنوعة من بين أكبر أسماء الهايبر ماركت المتوفرة بالمملكة العربية السعودية، سواء كانت تقدم عروض البقالة أو أجهزة كهربائية وإليكترونية.

عروض الـ 7 ريالات من Panda

نقانق بقري برازيلي بوزن 250 جرام، حضري منها أشهي الأكلات السريعة التي يعشقها أفراد عائلتك تناولها خارج المنزل، سعر 7.00 ريال بدلاً من 39.95 ريال

قطع دجاج مشكلة من التنمية مقطعة جاهزة تقدمها لكم بوزن 450 جرام يمكنك أن تحضري منها أشهي الأكلات المتنوعة، بسعر 7.00 ريال بدلاً من 8.50 ريال

يتوافر بقسم الأسماك شعور صغير طازج بسعر 7.00 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

متوفر بقسم الحلويات مفن ( كب كيك )، بالفانيلا / بالشوكولاتة، 3 قطع × 70 جرام، بسعر 7.00 ريال بدلاً من 10.95 ريال.

لفائف التورتيلا يومي 3 أكياس 6 قطع + 3 قطع هدية، بوزن 360.00 جرام بسعر 7.00 ريال بدلاً من 10.50 ريال.

حلاوة طحينية ماركة الخروف، سعر الكيلو 7.00 ريال بدلاً من 14.50 ريال.

5 أكياس ثوم صيني بوزن 350 / 400 جرام، بسعر 7.00 ريال بدلاً من 19.75 ريال.

يوجد بداخل عرض الـ 7 ريالات لحم جمل بدون عظم، سعر الكيلو 36.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

سمك سردين طازج سعر الكيلو 7.00 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

تفاح جالا تشيلي / إيطالي / فرنسي، وزن 1.50 بسعر 7.00 ريال بدلاً من 11.25 ريال.

شابورة الخليج متنوعة، بوزن 300 جرام بسعر 5.95 ريال بدلاً من 8.25 ريال

كحك بلدي الخليج، بوزن 250 جرام، بسعر 4.95 ريال بدلاً من 7.75 ريال.