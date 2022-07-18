نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتزيل سواد ودهون السنين.. تنظيف عيون وحوامل البوتاجاز بخلطة قنبلو وجبارة هترجع بوتجازك جديد ولامع بكل سهولة وبدون تعب ولا تكاليف في المقال التالي
هتزيل سواد ودهون السنين.. تنظيف عيون وحوامل البوتاجاز ؛ حديثنا اليوم عن تنظيف عيون وحوامل البوتاجاز لأنه من أكثر أجهزة المنزل عرضة للاتساخ وتراكم الدهون والزيوت عليه نظرًا لطهي الطعام بشكل يومي، فتسعى ربة المنزل دائمًا لتنظيفه بعد كل استخدام حتى لا تتراكم عليه الدهون والزيوت وبقع بقايا الأطعمة؛ لكن في بعض الأحيان تصل الاتساخات على البوتاجاز وحوامله وعيونه لدرجة صعب للغاية التعامل معها، ولا يسهل التخلص من هذه التراكمات، حيث تظن ربة المنزل أنه من المستحيل تنظيف البوتاجاز لعد تلك المرحلة، لكن في حقيقة الأمر أنه يمكن تنظيفه وإعادته كالجديد بخطوات بسيطة، ومكونات متوافرة في مطبخك، وبها ستحصلي علي بوتاجاز لامع ونظيف، وسوف تنبهري من نظافته، ولكي تتوصلي إلى ذلك فقط اتبعي السطور القادمة.
هتزيل سواد ودهون السنين.. تنظيف عيون وحوامل البوتاجاز
من ضمن المشاكل التي تواجه سيدة المنزل احتراق عيون البوتاجاز حيث يتحول لونها إلى الأسود، ومع الوقت وتراكم الدهون والزيوت تنسد العيون فتقل فاعلية الشعلة، وتنخفض النار التي تخرج منها، لذلك تلجأ بعض السيدات لاستخدام منتجات التنظيف باهظة الثمن، من أجل التنظيف، وفي سبيل ذلك تتكلف الكثير، ورغم ذلك لا تحقق نتيجة جيدة بل تضر هذه المواد بالصحة لأنها تتكون من مواد كيميائية تسبب الاعتلال الصحي لأفراد الأسرة وخاصةً الأطفال وكبار السن، ولذلك فهي مواد تسبب ضرر أكثر من النفع الناتج منها، لذلك يجب أن تبحث ربات البيوت عن حلول آمنة لتنظيف المطبخ والبوتجاز دون إيقاع ضرر يلحق بالعائلة، لذلك عليكِ سيدتي اللجوء إلى مستحضرات غير ضارة على صحتك وصحة أطفالك، حيث الآن ثُبتت فاعلية وصفات بمواد طبيعية وتم التأكيد أنها ذات تأثير كبير وتنتج النظافة التي تحلمين بها.
خلطة سحرية لتنظيف البوتجاز
المكونات:
- مياه غازية مثل الكوكاكولا والبيبسي أو أي نوع آخر.
- صابون الصحون السائل.
- 2 م. ك من البيكربونات.
- سلكة الصحون الخاص بك وتفضل أن تكون خشنة.
- معجون أسنان.
خطوات التحضير:
- إنزعي عيون البوتاجاز من مكانها.
- أحضري وعاء كبير وعميق ضعي به الكوكاكولا أو البيبسي واتركي عيون البوتاجاز منقوعة بها لمدة ساعة كاملة.
- الآن امزجي باقي المكونات في وعاء آخر، ثم رشي منها على عيون البوتاجاز.
- باستخدام السلكة ومعجون الأسنان قومي بفرك عيون البوتاجاز جيدًا وسوف تلاحظين زوال كافة الدهون والزيوت المتراكمة منذ سنوات وسوف تلاحظين رجوع النار بعد تركيب العيون كأن البوتاجاز تم شرائه الآن.
- عليكِ تكرار تلك الوصفة إسبوعيًا للحفاظ على نظافة البوتاجاز والعيون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتزيل سواد ودهون السنين.. تنظيف عيون وحوامل البوتاجاز بخلطة قنبلو وجبارة هترجع بوتجازك جديد ولامع بكل سهولة وبدون تعب ولا تكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.