هتزيل سواد ودهون السنين.. تنظيف عيون وحوامل البوتاجاز بخلطة قنبلو وجبارة هترجع بوتجازك جديد ولامع بكل سهولة وبدون تعب ولا تكاليف

هتزيل سواد ودهون السنين.. تنظيف عيون وحوامل البوتاجاز ؛ حديثنا اليوم عن تنظيف عيون وحوامل البوتاجاز لأنه من أكثر أجهزة المنزل عرضة للاتساخ وتراكم الدهون والزيوت عليه نظرًا لطهي الطعام بشكل يومي، فتسعى ربة المنزل دائمًا لتنظيفه بعد كل استخدام حتى لا تتراكم عليه الدهون والزيوت وبقع بقايا الأطعمة؛ لكن في بعض الأحيان تصل الاتساخات على البوتاجاز وحوامله وعيونه لدرجة صعب للغاية التعامل معها، ولا يسهل التخلص من هذه التراكمات، حيث تظن ربة المنزل أنه من المستحيل تنظيف البوتاجاز لعد تلك المرحلة، لكن في حقيقة الأمر أنه يمكن تنظيفه وإعادته كالجديد بخطوات بسيطة، ومكونات متوافرة في مطبخك، وبها ستحصلي علي بوتاجاز لامع ونظيف، وسوف تنبهري من نظافته، ولكي تتوصلي إلى ذلك فقط اتبعي السطور القادمة.

هتزيل سواد ودهون السنين.. تنظيف عيون وحوامل البوتاجاز

من ضمن المشاكل التي تواجه سيدة المنزل احتراق عيون البوتاجاز حيث يتحول لونها إلى الأسود، ومع الوقت وتراكم الدهون والزيوت تنسد العيون فتقل فاعلية الشعلة، وتنخفض النار التي تخرج منها، لذلك تلجأ بعض السيدات لاستخدام منتجات التنظيف باهظة الثمن، من أجل التنظيف، وفي سبيل ذلك تتكلف الكثير، ورغم ذلك لا تحقق نتيجة جيدة بل تضر هذه المواد بالصحة لأنها تتكون من مواد كيميائية تسبب الاعتلال الصحي لأفراد الأسرة وخاصةً الأطفال وكبار السن، ولذلك فهي مواد تسبب ضرر أكثر من النفع الناتج منها، لذلك يجب أن تبحث ربات البيوت عن حلول آمنة لتنظيف المطبخ والبوتجاز دون إيقاع ضرر يلحق بالعائلة، لذلك عليكِ سيدتي اللجوء إلى مستحضرات غير ضارة على صحتك وصحة أطفالك، حيث الآن ثُبتت فاعلية وصفات بمواد طبيعية وتم التأكيد أنها ذات تأثير كبير وتنتج النظافة التي تحلمين بها.

خلطة سحرية لتنظيف البوتجاز

المكونات:

مياه غازية مثل الكوكاكولا والبيبسي أو أي نوع آخر.

صابون الصحون السائل.

2 م. ك من البيكربونات.

سلكة الصحون الخاص بك وتفضل أن تكون خشنة.

معجون أسنان.

خطوات التحضير: