نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 18 يوليو 2022 احصل على خصم نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 18 يوليو 2022 شملت العديد من المنتجات الطازجة ومستلزمات البيت والمطبخ، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك واستمرار الاحتفالات حتى نهاية العام الهجري الحالي تقدم أسواق العثيم عروضاً استثنائية في هذا الشهر، العروض الأسبوعية سارية حتى يوم الثلاثاء القادم، بينما تسري عروض الاثنين لمدة يوم واحد فقط، احصل على خصومات كبيرة عند شرائك الخضروات والفاكهة تصل إلى نصف السعر وأخرى بسعر التكلفة، في هذا المقال من موقعكم ثقفني نوفر لكم أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة في إطار مهرجان الطازج الأسبوعي.

عروض العثيم الاثنين 18 يوليو 2022

لمحبي الأكلات الصحية التي تعتمد على السلطات اليومية يمكنكم الحصول على كل الحصص المتاحة لكم من الخضروات والفواكه اليومية وبنصف السعر فقط، الكثير من الخضروات المشمولة داخل العروض الطازجة، مثل الطماطم والخيار والبروكلي والباذنجان والفلفل الأخضر والألوان، إلى جانب الفواكه الصيفية اللذيذة مثل المانجو والكمثرى، أيضاً الفواكه المتداولة طوال العام مثل التفاح والموز والبرتقال والأناناس، كافة الخضروات والفواكه طازجة.

إلى جانب الخضروات والفواكه هناك مجموعة من العروض التي لا غنى عنها في البيت العصري، مجموعة التوابل والبهارات مثل القرفة والقرنفل والهيل، فوائد الهيل مذهلة في علاج الكثير من الأمراض، تجدون في قسم العطارة كذلك مجموعة متنوعة من الحبوب تشمل الفول والعدس والفاصوليا، والتي تصلح للأشخاص النباتيين أو محبي الأكلات النباتية والبقوليات.

ليس ذلك كل شيء وإنما توجد في متاجر العثيم الآلاف من المنتجات التي يمكنك أن تستمتع بخصومات خاصة بها من خلال زيارتك للفروع أو من خلال العروض الأسبوعية أو عروض أخرى خاصة، حيث يتاح ذلك من حين لآخر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك احتفلت إدارة العثيم مع عملائهم بطريقة خاصة، حيث تم طرح قسائم شرائية كهدايا مميزة للعملاء، أيضاً تزيين كافة الفروع بشكل مبهج وأنيق، حتى تكون الفروع في أفضل حال أثناء استقبال عملائها، هذا بالإضافة إلى التخفيضات الكبيرة التي شهدتها الكثير من المنتجات.

أحدث عروض العثيم اليوم نصف السعر

الصور التالية توضح لكم آخر عروض العثيم ماركت لهذا اليوم: