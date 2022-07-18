نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت للجوالات والإلكترونيات حتى 23 يوليو بأسعار مذهلة lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع عروض لولو هايبر في يوليو التوفير بإمكانكم شراء الأجهزة الذكية من جوالات وإلكترونيات مع خصم كبير، حيث يجدد لولو ماركت عروضه باستمرار لنجد في النهاية نشرة تخفيضات الإلكترونيات ديجيتك بأسعار رائعة، والتي عادةً تتضمن الإصدرات الحديثة من مختلف الأجهزة، بالإضافة إلى الإصدارات التي يكثر البحث عنها لما بها من مواصفات مميزة وسعر رائع في نفس الوقت، لذا نتعرف معًا على التخفيضات الأسبوعية المتاحة في لولو هايبر ماركت.

عروض لولو هايبر ماركت للجوالات والإلكترونيات

تمتع بتخفيضات هائلة في عروض لولو الصفحة الرئيسية، وتنوع كبير في الإلكترونيات بين الجوالات، الشاشات، الأجهزة اللوحية، ونجد عرض حصري في هايبر لولو على جوال سامسونج جلاكسي M33 بسعر رائع، وأيضًا الشاشات من فيليبس وايكون مع إمكانية شراء شاشات ذكية وذات حجم كبير بسعر يبدأ من 1399 ريال، لتتمتع بأجواء منزلية رائعة أثناء مشاهدة البرامج التلفزيونية المختلفة، وننتقل إلى ماك بوك اير M1 مع مزايا رائعة تتواجد به.

شاشة فيليبس 50 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1999 ريال سعودي.

ابل ماك بوك اير بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 4769 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي M33 بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1159 ريال سعودي.

عروض لولو الأسبوعية

إليكم عروض الإلكترونيات حيث تبدأ أسعار اكسسوارات الجوال في لولو من 55 ريال، لتتمكن من شراء شاحن متنقل بذلك السعر؛ حتى يكون بديل عن شاحن الجوال الأساسي خارج المنزل، وتتوافر الساعات الذكية من هواوي ولينوفو بألوان رائعة للاختيار حسب لونك المفضل، وأيضًا السماعات اللاسلكية من هواوي فري بودز، ثم نجد خيارات عديدة في فئة الأجهزة اللوحية، حيث يوجد ابل ايباد 9 وأجهزة لوحية من هواوي وشاومي.

تابلت هواوي ميديا باد T8 بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 529 ريال سعودي.

ابل ايباد 9 بسعر 1499 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.

هواوي سوار ذكي 6 بسعر 189 ريال سعودي بدلًا من 229 ريال سعودي.

جوالات لولو هايبر ماركت

نظرًا لكثرة المزايا في جوالات سامسونج من حيث جودة الكاميرا، الرامات، أداء الجوال بشكل عام، ملائمة الأسعار مقارنةً بالإمكانيات التي تتوافر في تلك الجوالات، لذا فهى من الجوالات الأساسية في نشرة العروض، والتي دومًا ما نجد عليها خصومات كبرى وهدايا تحصل عليها مع الجوال.