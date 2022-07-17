شوف عروض اكسترا للجوالات وأجهزة المنزل extra والدفع بالتقسيط حصريًا على موقع اكسترا اون لاين

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات وأجهزة المنزل متاحة بأرخص سعر في المملكة، وخصم حصري حتى 48%، كما أنه متاح ميزة الدفع بالتقسيط حصريًا من خلال موقع اكسترا اون لاين extra الذي يقدم لكم العديد من التسهيلات الأخرى، مع خدمات إضافية وباقات للصيانة وميزة التوصيل حتى باب المنزل أو الإستلام من أحد الفروع المنتشرة في المملكة.

عروض اكسترا للجوالات وأجهزة المنزل extra والدفع بالتقسيط حصريًا على موقع اكسترا اون لاين

تشمل تخفيضات اكسترا خصومات الصيف على الجوالات، والشاشات، والأجهزة الذكية من الساعات والتابلت، وأجهزة المنزل والمطبخ، حيث تصل التخفيضات على الأسعار حتى 48%، هذا بجانب ميزة الدفع بالتقسيط بالتعاون مع تساهيل للتمويل، والتي تتيح لكم التقسيط على مدة تصل إلى 36 شهر.

عروض اكسترا

تجدون في التالي تخفيضات حصرية من إكستر ا تقدمها على الشاشلت الذكية بأنواع متعددة من سامسونج samsung و كلاس برو وهومز وتي سي ال، حيث تجدوها بأرخص الأسعار على مستوى كافة متاجر السعودية الكبرى وبخصم 42% و 47% و 48%، مع مقاسات مختلفة ومواصفات ممتازة.

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تضم فروع extra اكسترا عروض جديدة شملت كل أجهزة المنزل الحديث، سواء تلك الخاصة بالمطبخ، أو الخاصة بالمنزل، حيث يوجد معنا في التالي أسعار أجهزة القلايات، وأجهزة الكي، والعجانات، ومحضرات القهوة، والميكروويف والأفران الكهربائية، ومبردات الماء، ومحضر الطعام.

اكسترا

نجد لدى أكسترا مختلف أنواع الجوالات الحديثة بأجدد إصدارات هذا العام من كل شركات التكنولوجيا الشهيرة، مثل ابل المتصدرة بسلسلة جوالات ايفون iphone وكذلك جوالات سامسونج و موتورولا، وهواوي، وشاومي، كما يقدم المتجر أجهزة الساعات الذكية بأحدث المواصفات المطروحة من كل الشركات، وكذلك أجهزة السماعات اللاسلكية.

تشمل عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات أفضل الاسعار داخل المملكة العربية السعودية، والتي قدمنا لكم منها اليوم كافة الأجهزة الذكية والكهربائية التي يمكن شرائها بواسطة الدفع بخدمة تقسيط اكسترا على دفعات شهرية، مع تسهيلات أخرى متاحة لعملاء السعودية حصريًا، وللمزيد من أحدث التخفيضات يمكنكم متابعتنا والضغط على زر المتابعة وسيصلكم منا الجديد دائمًا.