شوف عروض الثلاجات والمكيفات والشاشات اكسترا الكبرى خصومات مستمرة حتى نهاية يوليو

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عروض الثلاجات و الشاشات اكسترا الكبرى خصومات مستمرة حتى نهاية شهر يوليو، يتوفر آبل أيباد واي فاي حجم الشاشة 10.2 بوصة سعة 64 جيجابايت الجيل التاسع باللون الرمادي بسعر 1499 ريال بدلاً من 1549 ريال خصم 3%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 72 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 59 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر يوليو. عروض الثلاجات و الشاشات اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على الثلاجات : يتوفر ضمن عروض شهر يوليو عرض خاص باناسونيك ثلاجة باب جانب باب 18 قدم انفرتر زجاجي أسود بسعر 5399 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 258 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الثلاجات هيتاشي ثلاجة أربع أبواب 19.1 قدم باللون الأبيض بسعر 4796 ريال بدلاً من 5799 ريال خصم 17%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 230 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض المواقد الكهربائية والغاز لشهر يوليو تتضمن عروض شهر يوليو تخفيضات على المواقد : يتوفر فريجو موقد غاز حجم 90*60 سم 5 عيون أمان كامل إستيل بسعر 1749 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 30%، ضمن عروض اكسترا الكبرى المذهلة ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 84 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ضمن تخفيضات شهر يوليو ويرلبول موقد كهربائي حجم 30 بوصة 4 عيون باللون الأبيض بسعر 2779 ريال بدلاً من 3399 ريال خصم 18%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 133 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض اكسترا حتى نهاية شهر يوليو تتضمن عروض اكسترا تخفيضات على المكيفات : يتوفر فوجي مكيف جداري 19600 وحدة بارد بسعر 4699 ريال بدلاً من 4999 ريال خصم 6%، ضمن عروض شهر يوليو ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 225 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 449 ريال.

يتوفر ضمن عروض المكيفات شهر يوليو كلاس برو مكيف جداري 27200 وحدة حار بارد بسعر 3199 ريال بدلاً من 4399 ريال خصم 27%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 153 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 429 ريال. عروض الشاشات اكسترا الكبرى إستكمالاً لسلسلة تخفيضات اكسترا تتوفر عروض خاصة على الشاشات : يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى سوني تلفزيون ذكي 65 بوصة بدقة عالية 4K ال اي دي بسعر 6499 ريال بدلاً من 7299 ريال خصم 11%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 311 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر شارب تلفزيون 50 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 2099 ريال بدلاً من 2999 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 101 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر يوليو. عمر شويل - جدة عروض الثلاجات والمكيفات والشاشات اكسترا الكبرى خصومات مستمرة حتى نهاية يوليو - ثقفني

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