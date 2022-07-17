شوف عروض جديدة وخصومات قوية في أسواق العثيم السعودية على كافة السلع

تعتبر أسواق عبد الله العثيم من أهم وأكبر الأسواق المتخصصة في بيع وتوزيع السلع الغذائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية كما تمتلك أسواق العثيم عدد من الفروع الأخرى في بعض الدول العربية.

عروض أسواق عبد الله العثيم على المواد الغذائية

تخفيض كبير على سمن المراعي بوزن 800 جرام.

خصم على تمر لونة صندوق.

متوفر لحم عجل بلدي بالعظم.

يوجد نكتار نادك توت مشكل وفواكه بوزن 1.5 لتر.

متاح لحم مفروم بقري برازيلي مبرد بوزن كيلو جرام.

متوفر مانجو مصري زبدية بوزن كيلو جرام.

خصم كبير على حليب المراعي دبل شوكولاتة عدد 18 قطعة بوزن 200 مل للقطعة.

تخفيض على حلويات شرقية مشكلة فاخر بوزن كيلو جرام.

متوفر بيتي فور فاخر شوكولاتة ومكسرات بوزن كيلو جرام.

متاح كورن فليكس سفوري بوزن 375 جرام.

متواجد عسل فيكتو طبيعي ضغاط بوزن 400 جرام.

يوجد كريمة تزيين ويبي فانيليا بوزن 152 جرام.

متوفر كاسترد من هالي بودرة بوزن 450 جرام.

متاح شوكولاتة ماكنتوش كوالتي ستريت بوزن 850 جرام.

عروض أسواق عبد الله العثيم على المنظفات

متوفر صابون أومو أوتو أخضر كيس بوزن 7 كيلو جرام.

يوجد كوينكس مبيض ملابس بوزن واحد جالون.

تخفيض كبير على صابون إكسترا وايت بودرة بوزن 10 كيلو جرام.

متاح صابون صحون جنتو ليمون بوزن واحد لتر.

متواجد منظف ومطهر أرضيات بودو ورد بوزن 3 لتر.

متوفر سلك سيلفر ستار الهدى إستيل عدد 6 حبات.

يوجد شامبو عباية تايد العطر الأصلي بوزن 1.85 لتر.

خصم كبير على صابون إريال أزرق مركز كيس بوزن 5 كيلو جرام.

متاح منعم أقمشة داوني نسيم الوادي بوزن 3 لتر.

متوفر صابون بونكس أوتوماتيك الأصلي بوزن 5 كيلو جرام.

يوجد صابون برسيل أخضر أو أزرق كيس بوزن 5 كيلو جرام.

متاح صابون صحون فيري بلس ليمون بوزن 800 مل.

عروض أسواق عبد الله العثيم على منتجات العناية الشخصية

متوفر بديل زيت بانتين إنسيابي بوزن 275 مل.

متواجد شامبو شولدرز لتجديد حيوية بوزن 400 مل.

متوفر شامبو أو بلسم هيربال بوزن 400 مل.

تخفيض على شامبو بانتين بوزن 400 مل.

متاح جل حمام ديتول الأصلي عدد 2 قطعة بوزن 250 مل للقطعة.