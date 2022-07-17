شوف عروض لولو هايبر ماركت الإلكترونية بأسعار مذهلة

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عروض لولو هايبر ماركت الإلكترونية تعود من جديد بخصومات مبهرة، تبدأ العروض على مئات الأجهزة الإلكترونية من الجوالات، التابلت، الشاشات الذكية، الأجهزة الكهربائية واكسسوارات الجوال وغيرها من الإلكترونيات ابتداءً من يوم الأحد 17 يوليو وتستمر حتى يوم السبت 23 يوليو. يعرض الهايبر منتجات العديد من العلامات التجارية في مجال الإلكترونيات مثل فيليبس، سامسونج، أيكون وموتورولا وغيرها الكثير، من خلال موقع ثقفني نعرض بعضاً من صفحات مجلة عروض هايبر لولو. عروض لولو هايبر ماركت احصل على خصم بقيمة 220 ريال سعودي عند طلب جوال لينوفو كي 15 بلس سعة 128 جيجا، يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11، رام 4 جيجا، شاشة 6.5 جيجا، يحتوي على أربع كاميرات خلفية وكاميرا سلفي أمامية 16 ميجا بكسل الجيل الرابع، مقابل 579 ريال بدلاً من 799 ريال.

هاتف موتورولا موتو جي 31 سعة 128 جيجا الجيل الرابع، سعة 128 جيجا بايت، يحتوي على كاميرا ثلاثية خلفية، وكاميرا أمامية 13 ميجا بكسل، احصل عليه بسعر 579 ريال بدلاً من 799 ريال ووفر مبلغ 220 ريال سعودي. هاتف نوكيا سي 21 بلس 64 جيجا بايت جديد في هايبر لولو احصل عليه مقابل 459 ريال فقط.

احصل على خصم 200 ريال سعودي عند شراء جوال شاومي 11 تي، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس مقابل 1599 ريال بدلاً من 1799 ريال. هاتف هونر اكس 9 سعة 128 جيجا الجيل الرابع احصل عليه مقابل 1099 ريال.

احصل على جوال هونر إكس 8 سعة 128 جيجا بايت، الجيل الرابع، يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11، رام 6 جيجا بايت، شاشة 6.7 بوصة، يحتوي على كاميرا رباعية خلفية، وكاميرا أمامية 16 ميجا بكسل مقابل 899 ريال بدلاً من 949 ريال. لولو ماركت اشتري شواية أيكون الكهربائية مقابل 79 ريال بدلاً من 109 ريال سعودي.

احصل على قلاية أيكون بدون زيت 3.5 لتر مقابل 169 ريال بدلاً من 299 ريال سعودي.

ايكون خلاط مطحنة 3 أوعية يعمل بقوة 750 وات مقابل 239 ريال فقط بدلاص من 259 ريال سعودي. اشتري غسالة أيكون أوتوماتيك تحميل علوي سعة 9 كيلو مقابل 1299 ريال بدلاً من 1599 ريال سعودي، ووفر مبلغ 300 ريال.

احصل على مبرد وموزع مياه بثلاجة أيكون مقابل 529 ريال بدلاً من 639 ريال، ووفر 110 ريال سعودي. هايبر لولو ماكينة حلاقة مخصصة للرجال من أيكون سعر الحبة 69 ريال بدلاً من 109 ريال بخصم 40 ريال. حامل الجوال الذكي مع محور تثبيت أيكون مقابل 99 ريال بدلاً من 189 ريال.

مخزن طاقة أيكون لاسلكي بقاعدة 5000 مللي أمبيراحصل عليه مقابل 49 ريال بدلاً من 135 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت الإلكترونية بأسعار مذهلة - ثقفني

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