شوف أقوي العروض من اكسترا بخصم يتراوح بين 40% لـ 60%على شاشات التلفزيون

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أقوي العروض الحصرية مع اكسترا حيث تقدم مجموعة من العروض المختلفة علي شاشات التلفزيون عالية الجوده ماركة هومز،بخصوم يصل إلى 47 %، كما يتوافر أيضاً ماركة سامسونج بخصم حتى 45 %، ومتاح أيضاً شاشات سوني SONY بخصم حتى 60 %، تسوق الآن مع extra وأختاروا ما يناسبكم من أحدث شاشات للعرض المنزلي بجودة السينما، بتشكيلة كبيرة من التلفزيونات بأحجام وأنواع مختلفة ورائعة من ماركات عالمية.
أقوي العروض من اكسترا بخصم يتراوح بين 40% لـ 60%على شاشات التلفزيون
حيث تترك لكم الأختيار ما يناسبكم. وتوفر أيضاً اكسسوارات وملحقات الشاشات التلفزيونية وأنظمة الصوت والمكبرات، والأجهزة الترفيهية، وتسهل على الجميع الشراء من خلال موقعها الإلكتروني أو متاجرها، ويمكنكم الشراء بالكاش والتقسيط مع شركة شركة تسهيل للتمويل.
عروض متنوعة من شاشات التلفزيون بخصومات رائعة
- شاشة تلفزيون هومز حجم الشاشة 50 بوصة، تتميز برؤية فائقة الوضوح، ذكي، 3 مداخل HDME، مدخل USB2، ضمان عامان من المصنع، متوفرة باللون الأسود، نوع السماعة قناتين صوتيتين، صنع فى الصين، متوفر بخاصية التحكم عن بعد بالريموت، وقت الاستجابةللتشغيل 8 اجزاء من الثانية، ذاكرة داخلية 8 جيجابايت، مساحة الذاكرة العشوائية (رام) 1.5جيجا بايت، سعر الجهاز 1399.00 ريال بدلاً من 2199.00 ريال وفر 800 ريال، خصم %36.38، يمكنكم شرائه بالتقسيط إدفع 67 ريال لمدة 36 شهراً، التوصيل المنزلي الرياض متوفر.
- شاشة تلفزيون كلاس برو LED، حجم الشاشة 42 بوصة، عالي الوضوح، لون الجهاز فضي، صنع في الصين، مواصفات الشاشة الطول 18 سم، العرض 95.6سم، الارتفاع 58.8 cm، عدد منافذ USB 2، إجمالي عدد منافذ HDME 3 منافذ، ضمان عامان من المصنع، سعر الجهاز 849.00 ريال بدلاً من 1399.00 ريال، بخصم يصل إلى %39.31، إدفع 41 ريال لمدة 36 شهراً مع تسهيل للتمويل.
- شاشة تلفزيون تي سي أل، 55 بوصة، LED، يتميز بدقة في العرض فائقة الوضوح عند التشغيل، استخدام التلفزيون بطريقة ذكية، ضمان عامان من المصنع، يتوافر بها مخرج بلوتوث، ومنفذ أنترنت، 3 منافذ HDME، مخرج 1 USB، لون الشاشة أسود، صناعة للصين، وزن الجهاز 11 كيلو جرام، نظام التشغيل أندرويد، سعر الجهاز 1799.00 ريال بدلاً من 2759.00 ريال وفر 960 ريال أو يمكنكم التقسيط مع تسهيل للتمويل إدفع 86 ريال لمدة 36 شهراً، رسوم التوصيل العادي مجاناً، بخصم %34.79 ريال.
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