شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 وحتي 70% تسوق الآن قبل نهاية يوليو

عروض العثيم السعودية مستمرة حتى نهاية شهر يوليو استكمالا لعروض عيد الأضحى المميزة، والتي تألقت بشكل كبير في جميع فروع ماركت العثيم السعودي بالمملكة العربية السعودية، ولقد شملت هذه العروض كافة السلع والمنتجات الموجودة داخل الفروع خاصة عروض السلع الغذائية مثل اللحوم بمختلف أنواعها، ومن أجمل العروض أيضًا داخل أسواق عبدالله العثيم بالمملكة عروض الألبان والجبن والعصائر، وغيرها من السلع الغذائية التي يتزايد الإقبال عليها بشكل كبير.

عروض العثيم السعودية على السلع الغذائية تصل إلى 80% بمناسبة عيد الأضحى

عروض العثيم السعودية

منذ بداية الصيف تحرص شركة العثيم على تقديم أقوى العروض المميزة على مختلف السلع والمنتجات، ومن أقوى عروض الصيف في أسواق العثيم ما يلي:

أقوى عروض العثيم على لانشون اللحيمي مقدار 250 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 27.95 ريال سعودي.

تخفيضات مجلة العثيم السعودية على ريتش صدور اللحيمي رومي مقدار 250 جرام بسعر خيالي 42.95 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال سعودي.

تنزيلات أسواق العثيم السعودية على جبنة براميلي بالفلفل أو سادة سعر مقدار 250 جرام بسعر 56.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال سعودي.

تخفيضات الصيف من أسواق العثيم على السلع الغذائية

تعد السلع الغذائية ذات النصيب الأكبر في أسواق العثيم من حيث التخفيضات والخصومات التي لن تجدها في الأسواق بالمملكة، ومن أفضل هذه التخفيضات ما يلي: