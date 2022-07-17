الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 عبر الإنترنت وتطبيق Helm للجوالات

مع اقتراب موعد السحب على الجائزة الجديدة، ازدادت عمليات البحث عن الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 بالطرق المختلفة، سواء عبر الإنترنت، أو من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية، مع العلم أن الجائزة الجديدة المقرر السحب عليها ستكون بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، وأن آخر سحب كان من نصيب المواطن المصري وائل عشم الذي استطاع الفوز بجائزتي المائة ألف دولار والكيلو جرام من الذهب بقيمة 60000$.

الاشتراك في مسابقة الحلم

وفيما يخص الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق الإنترنت، فيكون من التسجيل عبر الموقع الرسمي للمسابقة، ومن ثم تسجيل الدخول تعبئة النموذج المُدرج في الموقع الرسمي، وكتابة البيانات الشخصية المطلوبة، ثم تسجيل رقم الجوال الخاص بك، ثم الضغط على موافق أو رفع أو إرسال البيانات التي قُمت بإرسالها.

ويُمكن الاشتراك أيضًا من خلال خدمة الاتصال الهاتفي على رقم جوالك، أو إرسال الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم ومرادافتها من اللغتين الأجنبيتين الإنجليزية والفرنسية إلى رقم بلدك المسجل في المسابقة، أو إرسالها عبر الرقم الدولي الموحد، ومن ثم الإجابة الصحيحة على الأسئلة التي تصلك عبر رقم موبايلك، مع الأخذ في الاعتبار أنه كلما كانت إجاباتك صحيح أكثر، كلما زادت فرص دخولك السحب والفوز بإحدى الجوائز المالية المقدمة التي تقدر بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي.

الاشتراك عبر تطبيق حلم

أما فيما يخص الاشتراك والمشاركة من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية، فيتم ذلك من خلال تحميل التطبيق عبر منصات الهواتف الذكية المختلفة، سواء لهوافت الأندرويد أو الآيفون، ثم تثبيه وإنشاء حساب خاص باسمك عبر رقم جوالك، ثم بدء تسجيل طلب اشتراك جديد عبر التطبيق، وذلك من خلال تسجيل المعلومات المطلوبة والموافقة على الشروط والبنود الأساسية الخاصة بالمسابقة، ثم إرسال طلب الاشتراك على رقم المسابقة من خلال التطبيق، ويتم احتساب الاشتراك بسعر دقيقة الاتصال الدولية من دولتك، أو بسعر 1 دولار أمريكي، ثم تأكيد طلب الاشتراك والإجابة على الأسئلة التي تصلك بشكل صحيح.