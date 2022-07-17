نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو الأسبوعية على المنتجات المنزلية بأوفر الأسعار saco عروض السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة نأتي لكم مع أحدث عروض ساكو الأسبوعية، بحيث أصدرت نشرة عروض أسبوعية تتضمن مختلف المنتجات المنزلية من أدوات ولوزام مختلفة، وحرصًا على أن تستفيدوا من العروض لأكبر فترة ممكنة تمتد الأسعار المخفضة حتى يوم 6 أغسطس 2022، ليكون أمامكم أفضل مستلزمات المنزل بأفضل جودة مع سعر مخفض، كما تتضمن مجموعة من الأفكار لتجديد المنزل وتجديد الأثاث فقط في ساكو السعودية.
عروض ساكو الأسبوعية على المنتجات المنزلية بأوفر الأسعار
أولى الأفكار التي تتضمنها نشرة عروض ساكو الأسبوعية هى أفكار تجديد المنزل بأبسط الخطوات، لذا وفرت لكم الدهان البخاخ من بين المنتجات المنزلية، ليمكنكم تجديد ألوان جميع الأغراض، ونجد ألوان محايدة مثل الأسود والأبيض والرمادي، وألوان أخرى مثل الأحمر والبرتقالي لاستخدامها لتجديد أشكال الأغراض ذات الحجم الصغير مثل ديكورات المنزل كالزهرية، وتكون النتيجة في النهاية أن الأثاث أو الديكورات أصبحت بشكل مختلف تمامًا ، كما أن فكرة الدهان البخاخ عملية مع الأثاث الذي يوجد به بقع لا يمكن إزالتها، وإليكم أشكال المنتجات مع الأسعار:
- بخاخ طلاء لجميع الأغراض بسعر 19.75 ريال سعودي.
- دهان بخاخ بسعر 55.75 ريال سعودي.
ساكو عروض مستلزمات المنزل
استمرارًا لتخفيضات المنتجات المنزلية نقدم لكم أساسيات يتوجب أن تكون في منزلك لكثرة استخدامها في مختلف الأغراض، فعلى سبيل المثال السلم المعدني ذو درجات مقاومة للإنزلاق، لذا فهو الأنسب في المهام المنزلية سواء في تثبيت الستائر أو كل ما يتعلق بالإضاءة والإنارة، وأيضًا طقم العدة اليدوية.
- سلم معدني 4 درجات بسعر 179 ريال سعودي بدلًا من 229.75 ريال سعودي.
- طقم عدة يدوية 39 قطعة بسعر 129 ريال سعودي بدلًا من 157.75 ريال سعودي.
ساكو saco
يقدم ساكو مجموعة من الأرفف التي تعتبر رائعة سواء في الشكل أو في الاستفادة منها لتخزين الأغراض، بحيث يكون شكلها النهائي قطعة ديكور مميزة تناسب منزلك، ونقدم لكم أكثر من شكل ولون للأرفف، وننتقل إلى حامل التلفزيون، فيوجد في ساكو بأكثر من شكل مميز مع توافر عدد من الأرفف معه، ويمكن تثبيت عليه شاشة بدايةً من حجم 37 بوصة وحتى 75 بوصة.
- حامل تلفزيون 37 حتى 75 بوصة، بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 449.75 ريال سعودي.
- رف خشب باللون الأبيض، بسعر 14 ريال سعودي بدلًا من 17.75 ريال سعودي.
- رف خشبي مع إضاءة ليد بمتوافر باللونين الأبيض والأسود، بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 79.75 ريال سعودي.
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