نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التوفير من لولو هايبر ماركت الأسبوعية وتخفيضات جبارة في المقال التالي
عروض التوفير من لولو هايبر ماركت تقدم أقوى الخصومات والتخفيضات على السلع الغذائية المتنوعة ومنتجات البقالة، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، مع العلم أن جميع هذه العروض وأكثر متوفرة من خلال فروع شركة لولو هايبر ماركت للبيع بالتجزئة والتسويق في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، هذا بالإضافة إلى العروض المتنوعة الأخرى في باقي الفروع في معظم محافظات المملكة فلا يفوتكم التعرف عليها والتمتع بها.
أقوى عروض التوفير من لولو هايبر ماركت هذا الأسبوع
في ظل انتشار موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي يعاني منها العالم أجمع، مازالت تسعى مجموعة لولو هايبر ماركت إلى تحقيق هدفها الدائم وهو توفير أفضل الخامات والمنتجات من حول العالم بأوفر الأسعار من خلال تقديم مجلة العروض الأسبوعية واليكم أهم العروض لهذا الأسبوع.
- عرض التوفير على كرتونه دجاج مجمد من داري وزن الحبة 1.1 كيلو جرام بسعر 169.95 ريال سعودي للكرتونة بدلاً من 203 ريال.
- برسيل مسحوق غسيل وزن العبوة 6.8 كيلو جرام بسعر 39.90 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال.
- وعرض خاص على العائلة أرز بسمتي أبيض هندي وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 46.75 ريال.
- جبنه فيتا مصرية بسعر 12.90 ريال سعودي بدلاً من 21.90 ريال للكيلو.
- النعمة كرات صدر ديك رومي مدخن بسعر 59.95 ريال سعودي بدلاً من 79.95 ريال للكيلو.
- جبنه موزاريلا دنماركية الثلاث بقرات بسعر 28.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 38.50 ريال.
- إس أي إس سكر أبيض ناعم وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 31.85 ريال.
- صنوايت أرز كالروز كيس وزن 5 كيلو جرام بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 41.50 ريال.
عروض متنوعة أخرى
- ذا بريدج بيو شراب اللوز العضوي سعة واحد لتر بسعر 21 ريال سعودي بدلاً من 24 ريال.
- نسكافيه أصلي خالي من الكفايين وزن 100 جرام بسعر 34.50 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال.
- عرض 6 حبات أكوافينا مياه معدنية سعة الزجاجة 1.5 لتر بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 7.50 ريال للعرض.
- حياة زيت طبخ وقلي أو صني زيت الطبخ سعة 1.5 لتر بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال.
- ايسنشيال ايفري داي رقائق جوز الهند المحلاة 7 أونصة بسعر 12.50 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال.
- روبيكون عصير التوت البري سعة واحد لتر بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 14.50 ريال.
- وعرض خاص على فااش زيت جوز الهند سعة 2 لتر بسعر 32.50 ريال سعودي بدلاً من 39.50 ريال.
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