شوف أقوى عروض جرير السعودية اليوم ولفترة محدودة Jarirbookstore

تتوفر داخل فروع مكتبات جرير jarirbookstore لهذا الأسبوع عدة خصومات حصرية مميزة على أسعار كثير من السلع والإلكترونيات المختلفة لفترة محدودة بداية من اليوم ١٧ يوليو ٢٠٢٢، والموافق ١٨ ذي الحجة من هذا العام وحتى نفاذ الكميات بجميع أقسام مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية، ومن خلال جرير اون لاين Jarir online، وسوف نوفيكم تفاصيل العروض…

عروض جرير السعودية في Jarirbookstore

تقدم مكتبات جرير خلال هذا الأسبوع مجموعة ضخمة من العروض الحصرية على أسعار الجوالات الحديثة بأنواعها، ومنها: خصم خاص على سعر هاتف آبل أيفون ١٣ برو ماكس بسعة ١ تيرابايت من الجيل الخامس جرافيتي وباللون الأزرق، وخصم آخر منهم على سعر هاتف هونر 50 بسعة ٢٥٦ جيجابايت وسرعة رامات ٨ جيجابايت كوانكوب سناب جراغون، وتخفيض آخر على سعر هاتف آبل أيفون ١١ apple iphone بسرعة رامات مميزة، وسعة تخزين عالية، كما في الفروع تنزيلات أخرى على أسعار هاتف apple iphone 11 بتوفير ٩٠٠ ريال سعودي باللون الأبيض من الجيل الخامس.

عروض جرير الأسبوعية حتى نفاذ الكمية

توجد أيضاً بفروع مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات المميزة على أسعار: هاتف سامسونج جالكسي زد فليب ٣ مميز وعالي الجودة بسعة ٢٥٦ جيجابايت وتوفير ٩٠٠ ريال سعودي، بأداء عالي جداً وسعة تخزين ١ تيرابايت، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس apple iphone 13 pro max المميز من الجيل الخامس بسغة تخزين ١ تيرابايت باللون الأخضر، وخصومات أخرى منهم على أسعار الهاتف الذكي من شاومي ١١ تي برو بتوفير ٦٠٠ ريال سعودي بسعة ٢٥٦ جيجابايت، وسرعة رامات 8 جيجابايت باللون الرمادي النيكي من الجيل الخامس، وتخفيضات أخرى عديدة.

عروض مكتبات جرير اليوم ضمن العروض الأسبوعية

تتوفر بداخل مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات أخرى منها: خصم مميز على سعر هاتف ابل ايفون ١٣ برو من الجيل الخامس للجوالات بسعة ١ تيرابايت بلون سيريا، وخصومات أخرى منهم على أسعار هواتف ابل ايفون الخضراء من الجيل الخامس.