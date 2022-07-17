نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده اليوم على السلع المنزلية والأساسية ومهرجان عروض ال 10 و15 و20 ريال الصيفية في المقال التالي
عروض هايبر بنده وتخفيضات متميزة من هايبر بنده السعودية لشهر يوليو، خلال هذه الأيام من كل عام؛ مازلنا في أجواء عيد الأضحى المبارك، ونظرًا لوجود حجاج بيت الله الحرام في المملكة العربية السعودية، يكون هناك مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات من قبل كافة الشركات وخاصًة عروض بنده للجوالات من شركات التجزئة الغذائية، وذلك بمناسبة موسم الحج، وعدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن هذه العروض والتخفيضات مثل عروض الالكترونيات في هايبر بنده ويريدون الحصول عليها، ولذلك سوف أتحدث عن تلك العروض خلال السطور القادمة بشيء من التفصيل.
عروض بنده اليوم الغذائية ولوازم ولائم عيد الأضحى المبارك
عروض هايبر بنده هذا الاسبوع من مجموعة بنده للتجزئة الغذائية
مجموعة شركات بنده للتجزئة الغذائية عبارة عن واحدة من أكبر شركات التجزئة الغذائية في الشرق الأوسط والوطن العربي بشكل عام وليس على مستوى المملكة العربية السعودية فقط، يوجد بها العديد والعديد من الفروع في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، ويفضل هذه الشركة الكثير من سكان الوطن العربي.
عروض هايبر بندة اليوم المتميزة من هايبر بنده بالمملكة
تقدم مجموعة شركات بنده السعودية مجموعة ممتازة من العروض والتخفيضات المتميزة جدًا وإليكم بعض هذه العروض فيما يأتي:
- عروض هايبر بندة جدة لبنة فاخرة كامل الدسم المراعي 400 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة جبنه موزاريلا مبشوره البقرات الثلاثة 900 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع جبنة مربعات كيري سعر الحبه 26.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده شرائح جبنة برجر ماجيك 400 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده بطاطس للقلي كريبس سعر الحبه 29.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة صدور دجاج طرية داري 2 كيلو بسعر 49.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية مياه صفا سعر الكرتونة 17.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي قهوة مايك ب 3*1 وكافيه سعر كيس 30.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جده شوكولاتة فري برن روشيه 300 جرام بسعر 31.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم شيكولاتة كواليتي ستريت كتوش بسعر 79.95 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده بسكويت ب كريم شوكلاتة اوريو سعر الحبه 14.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده الخبر زيت زيتون عضوية نادي 500 مل السعر 18.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض بنده اليوم على السلع المنزلية والأساسية ومهرجان عروض ال 10 و15 و20 ريال الصيفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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