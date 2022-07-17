اكسب ربع مليون دولار من مسابقة الحلم 2022 مع مصطفي الاغا خطوات الاشتراك في المسابقة

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اكسب ربع مليون دولار من مسابقة الحلم 2022 تساءل الكثير من المشاهدين والمشتركين في مسابقة الحلم عن موعد سحب مسابقة الحلم 2022، حيث أن مسابقة الحلم هي واحدة من أشهر المسابقات العربية التي يقوم بتقديمها المذيع العربي الشهير “مصطفى الآغا” والذي يتم تقديمه على قنوات إم بي سي السعودية، وقامت المسابقة بتحقيق الكثير من أحلام المواطنين بجوائز تصل إلى مليون دولار أميركي وذلك حقق شهرة واسعة للمسابقة وأدى إلى مشاركة ملايين الأشخاص من المتابعين حتى يقوموا بتحقيق أحلامهم أيضًا.
كيف يتم الحصول على سحب مسابقة الحلم 2022
للحصول على سحب مسابقة الحلم لعام 2022م يجب أن يتم الاشتراك في المسابقة وبعدها يتم اختيار الشخص الفائز أو الذي تم قبوله في المسابقة بشكل عشوائي من بين المشتركين في المسابقة ويتم اختيار شخص أو عدة أشخاص ويتم إرسال الرسائل والأسئلة على الشخص الذي فاز بالسحب وفوزه وإعطائه الجائزة وسيتم الكشف عن موعد السحب بمجرد تحديده على موقع المسابقة الإلكتروني الرسمي.
خطوات التسجيل والاشتراك في مسابقة الحلم 2022م
- من خلال الدخول أولًا على رابط موقع “مسابقة الحلم” الإلكتروني ويمكنك الحصول عليه من مؤشر البحث “جوجل”.
- بعد ذلك يقوم الشخص بتحديد كود الدولة التي يعيش فيها وليس دولة جنسيته وكل الدول متوفرة على الموقع عليه فقط باختيار الدولة.
- يبدأ الشخص المتقدم على المسابقة بعد ذلك بكتابة رقم هاتفه المحمول مسبوقًا برمز الدولة التابع لها أو التي يعيش فيها حاليًا.
- ينقر بعد ذلك على أيقونة “اشترك الآن” وبعدها يقوم بتحديد الخدمة الموجودة في بلده.
- أو شركة الاتصال التي يستخدمها في الاتصالات.
- يقوم المستخدم بعد ذلك بتحديد البلد ويختار رقم الدولة ويقول بإرسال كلمة “حلم” أو “Dream” على الرقم المرادف لبلده.
- قيمة الرسالة التي قام بإرسالها تبلغ 1 دولار أميركي ويتم إرسالها على الرقم المرادف لبلده وليس على أي رقم.
- يتم إرسال رسالة إلى هاتفه SMS تتضمن سؤال يقوم بالإجابة عليه بشكل صحيح وفي حالة الإجابة يتم قبوله في السحب.
- تتوالي الأسئلة على المشترك حتى يصل إلى الخطوة الأخيرة وهي اختيار الفائز من بين المشتركين ويتم اختيارهم بشكل عشوائي.
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