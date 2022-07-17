اكسب ربع مليون دولار من مسابقة الحلم 2022 مع مصطفي الاغا خطوات الاشتراك في المسابقة

اكسب ربع مليون دولار من مسابقة الحلم 2022 تساءل الكثير من المشاهدين والمشتركين في مسابقة الحلم عن موعد سحب مسابقة الحلم 2022، حيث أن مسابقة الحلم هي واحدة من أشهر المسابقات العربية التي يقوم بتقديمها المذيع العربي الشهير “مصطفى الآغا” والذي يتم تقديمه على قنوات إم بي سي السعودية، وقامت المسابقة بتحقيق الكثير من أحلام المواطنين بجوائز تصل إلى مليون دولار أميركي وذلك حقق شهرة واسعة للمسابقة وأدى إلى مشاركة ملايين الأشخاص من المتابعين حتى يقوموا بتحقيق أحلامهم أيضًا.

كيف يتم الحصول على سحب مسابقة الحلم 2022

للحصول على سحب مسابقة الحلم لعام 2022م يجب أن يتم الاشتراك في المسابقة وبعدها يتم اختيار الشخص الفائز أو الذي تم قبوله في المسابقة بشكل عشوائي من بين المشتركين في المسابقة ويتم اختيار شخص أو عدة أشخاص ويتم إرسال الرسائل والأسئلة على الشخص الذي فاز بالسحب وفوزه وإعطائه الجائزة وسيتم الكشف عن موعد السحب بمجرد تحديده على موقع المسابقة الإلكتروني الرسمي.

خطوات التسجيل والاشتراك في مسابقة الحلم 2022م