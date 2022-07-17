نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتهرب من بيتك فورا.. رشه واحدة من المكون السحري تخلصك من الصراصير والناموس والحشرات نهائيا في دقيقة واحدة في المقال التالي
اللقد أصبح الكثير من ربات المنازل يعانوا كثيرا من تواجد الحشرات المنزلية وكثرتها وخاصة في فصل الصيف حيث نجد الحشرات الطائرة من الذباب، الهاموش، الناموس إلى جانب تواجد النمل بكثرة في المنزل حيث يكثر تواجده بسبب جمعه للطعام في فصل الصيف وتخزينه لفصل الشتاء إلى جانب تواجد الصراصير بكثرة وعندما نستخدم المبيدات الحشرية نجدها ضارة جدا للصحة وتسبب الضيق التنفسي، مما جعل الكثير من ربات المنازل يبحث عن طرق طبيعية يمكن من خلالها التخلص من تلك الحشرات، وكانت وصفة القرفة من الوصفات المهمة للتخلص من تلك الحشرات وسوف نوضح وصفة القرفة للتخلص من الحشرات من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة القرفة للتخلص من الحشرات
تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وهي مكونات سهلة وبسيطة وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..
- قرفة.
- ورق غار مطحون.
- خل.
- ليمون.
طريقة تحضير وصفة القرفة للتخلص من الحشرات
تحضر هذه الوصفة من مكونات طبيعية بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع عملها في المنزل بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به كوب خل، مع نصف كوب ليمون ونقوم بتقليبهم جيدا.
- ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من القرفة وأخرى من ورق الغار المطحون.
- نقلب جميع المكونات جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع الخليط في بخاخ ونرش على الحشرات.
- سوف نلاحظ أننا تخلصنا من جميع الحشرات من أول استخدام.
وصفة الفلفل الأسود للتخلص من الحشرات
تعد هذه الوصفة من الوصفات الطبيعية ذات فعالية كبيرة للتخلص من الحشرات وسوف نوضح طريقة عمل هذه الوصفة من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- فلفل أسود.
- شطة.
- ورق غار مطحون.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات.
- نقوم برش الخليط تحت البوتاجاز وجميع أركان المنزل للتخلص من الحشرات بشكل كامل.
- تكون هذه الوصفات هي من أهم الوصفات الطبيعية للتخلص من الحشرات بشكل آمن دون أي مبيدات حشرية ضارة.
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