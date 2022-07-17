هيهرب فورا ومش هيدخل بيتك تانى.. طرد البرص او الوزغ من بيتك فورا وللابد بطريقة جهنمية فعالة ومجربة

هيهرب فورا ومش هيدخل بيتك تانى.. طرد البرص او الوزغ ، البرص من الكائنات التي تسبب القلق عند دخولها المنازل بسبب مظهره، خاصةً إن كان حجمه كبيرًا، وكذلك لما يشاع عنه من كونه يبث السموم في الملح والطعام، فهو من ضمن السحالي التي تحب العيش في الأماكن الحارة، فهو محب للبيئة الصخرية، والصحراوية، وحتى الغابات الممطرة ما دامت دافئة، والوزغ له فصائل عدة مما يعني أشكال وأحجام مختلفة، ومن الممكن أن يصل طوله حتى 25 سم ويعيش لما يصل حتى 10 سنوات، وأحيانا يصل عمره إلى 20 سنة.

هيهرب فورا ومش هيدخل بيتك تانى.. طرد البرص او الوزغ

من المعلوم أن هذا الزاحف لا يصح أن يوجد بالمنزل، كما أن الكثير من الناس يحاولون طرده بلا نتيجة بسبب انتقاله بين المنازل عبر النوافذ أو غيرها، لذلك من الممكن محاولة التخلص منه بطريقة من ضمن التالي:

عمل فخ لاصق، وهو مشابه لما يتم استخدامه مع الفئران، بحيث يمر من عليه الوزغ فيلتصق، مع عدم تمكنه من الحركة حتى تتمكن من التخلص منه، ولكن قد تكون هذه الفخاخ فكرة سيئة حال وجود حيوانات أليفة، أو أطفال.

الثوم أيضًا من العوامل المساعدة على طرد البرص من المنزل لأنها تطلق روائح نافذة تجعله لا يطيق البقاء ويحاول الخروج بما يستطيع من قوة، لذًا يمكنك تعليقه على المنافذ التي قد يتسلل إلى بيتك منها.

تجعله لا يطيق البقاء ويحاول الخروج بما يستطيع من قوة، لذًا يمكنك تعليقه على المنافذ التي قد يتسلل إلى بيتك منها. والبصل أيضًا من ضمن المكونات الطبيعية المفيدة في ذلك، ويستخدم عبر شق الحبة منه لنصفين، وتركها في الموضع الذي يكمن فيه البرص.

تبديل الإضاءة لنوع مائل للصفرة أيضًا قد يكون من الوسائل الطاردة للبرص، فهو يحب الإضاءة المرتفعة، ويمكنك شراء لمبات مخصصة لذلك.

طرق منع البرص من دخول المنزل

هذه طرق تتيح لك إخراجه، مع عدم دخوله لمنزلك مرة أخرى، وذلك من خلال التالي: