شوف الان.. اقوي عروض بنده اليوم الاحد 17 يوليو 2022 تخفيضات كبري

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عمر شويل - جدة بشكل يومي يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن عروض بنده اليوم وذلك من أجل الاستفادة من جميع العروض والتخفيضات التي توفرها بنده بشكل يومي واسبوعي وفي هذا المقال من خلال موقع ثقفني نوفر لكم تحديث يومي ومستمر لجميع عروض بنده الجديدة التي تتميز بانها تتوفر بجودة عالية وبأقوى نسبة خصم، وعروض اليوم تسري حتي يوم الثلاثاء المقبل.

عروض بنده اليوم الاحد 17 يوليو 2022

لا تفوتك عروض الصيف من بنده وهايبر بنده المستمرة طوال هذا الأسبوع وقومي بشراء احتياجات المطبخ الأساسية مثل محلي ستيفيانا وهو منتج حصري للأعضاء توفره بنده بسعر 20 ريال للحبة بدلاً من سعر 29.95 ريال، وأيضا تضم عروض بنده اليوم خصومات علي طحين فاخر كويتي 1 كيلو بسعر 20 ريال لـ 6 حبات بدلاً من سعر 33 ريال.

أقوي عروض بنده اليوم تحتوي علي تشكيلة متنوعة من منتجات الاستحمام بكافة أنواعها مثل جل للاستحمام لوف بيوتي أند بلانيت 400 مل وغسول الجسم لوكس 700 مل وصابون لوكس 170 جرام وغسول الاستحمام للتجدي 750 مل وصابون سائل معطر لليدين لوكس وغسول لليدين المضاد للبكتريا ويمكنك شراء المنتج من هذه المنتجات بسعر 30 ريال.

مجلة عروض بنده اليوم

منتجات الاستحمام من بنده وهايبر بنده تحتوي علي الصابون المتكامل 10 لايفبوي وصابون طبيعي فاشكول 150 جرام وسائل استحمام إس تي ايفيس 473 مل وصابون سائل لليدين مضاد للبكتيريا لايفبوي 500 مل وصابون الاستحمام لايفبوي 300 مل وصابون سائل لليدين ديتول 700 مل وسائل الاستحمام دوف 500 مل وسائل استحمام لوكس 500 مل وصابون الاستحمام لايفبوي 500 مل وصابون الاستحمام ديتول الأصلي 500 مل وغسول الجسم ديتول وصابون الاستحمام ديتول الأصلي والكثير من المنتجات المميزة التي توفرها شركة بنده في جميع فروع بنده وهايبر بنده.

تسوق الان من بنده وهايبر بنده برجر بقري الدجاج ساديا 672 جرام بسعر 15 ريال للحبة بدلاً من 24.50 ريال وأنصاف صدور دجاج بلا عظم وبلا جلد ساديا 450 جرام وأيضا تحتوي العروض علي مكرونة قودي 250 جرام بسعر 10 ريال لـ 3 حبات بدلاً من 17.85 ريال وكريمة الطبخ نادك 500 مل بسعر 10 ريال للحبة بدلاً من سعر 16.50 ريال.