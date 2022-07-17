شوف أقوي عروض ال 15 ريالات من أسواق panda و Hyper Panda على جميع المعروضات

عروض أسبوعية من أسواق panda وHyper Panda بسعر موحد 15 ريال على جميع المعروضات حيث يمكنكم الشراء والتنوع بين السلع المتنوعه، يفرح الأطفال عندما يذهبون للتسوق مع عائلتهم حيث يذهبون ويتسارعون إلى قسم الحلويات والتسالي ويذهبون أيضاً لقسم لعب الأطفال، يتوافر بالمجلة بداخل عروض الخمسة عشر ريال منتجات العناية الشخصية لجميع أفراد عائلتك.

أقوي عروض ال 15 ريالات من أسواق panda و Hyper Panda على جميع المعروضات

يتوافر أيضاً بالمجلة مناديل للوجه والحمام، أختاري من بين العروض المتنوعة من شامبو وبلسم الشعر بسعر خاص ومميز 15 ريال، أحصلي أيضاً على كريم للشعر ولكي تحافظين على جمال أبتسامتك ورائحة نفسك يوجد العديد من المنتجات المختلفة، أشتري منتجات غارنيه التي تثق بها السيدات والفتيات في تفتيح بشرتها بكل أمان وأطمئنان، يمكنكم زيارة أقرب فرع لكم وشراء ما يهمكم قبل نفاذ الكمية يستمر العرض لمدة أسبوع أو حتى نفاذ الكمية.

عروض البقالة والسلع التمونية والأستهلاكية من أسواق panda

حضري للأعضاء علبة شوكولاته متنوعة من تورينا ميني لوكر وزن الحبة 90 جرام، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

2 حبة سوبر رول الفانيليا أمريكانا 6 حبات × 60 جرام، بسعر 15.00 ريال 19.90 ريال.

3 حبات بطاطس شيبسي ليز 10 % متنوع، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 21.75 ريال.

بسكوت ويفر بالبندق والكاكاو كابريس ورن 250 جرام، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

2 حبة متنوعة من حلوى تافينيرز وزن الحبة 165 جرام، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 20.00 ريال.

2 حبة بسكويت ديجيستيف مكفيتيز وزن العبوة 250 جرام، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 19.90 ريال.

كرتونة شراب سن توب 18 حبة × 125 مل، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

كرتونة مياه معدنيه من نستله 40 قطعة × 230 مل، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

علبه بسكويت ويفر بالبندق والكاكاو كابريس250 جرام، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

منتجات العناية بالشعر والجسم من أسواق panda

لوشن للجسم دوف وزن الحبة 400 مل متنوع، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 22.50 ريال.

غسول للفم العناية الكاملة لبسترين 250 مل، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 23.95 ريال.

غسول للفم كول بريز كلوس أب 250 مل، بسعر 15.00ريال بدلاً من 19.95 ريال.

غسول الوجه لتفتيح البشرة لايت غارنييه 100 مل، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 22.50 ريال.