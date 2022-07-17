نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقائب السفر المناسبة لاصطحابها في المطار “أعرف تاخد الشنطة المناسبة لطبيعة سفرك “ في المقال التالي

إذا كنت مقدماً على السفر أو القيام برحلة إلى بلد أخرى وستحتاج إلى ركوب الطائرة لابد من الاستعداد لتلك الرحلة لذلك لابد من معرفة حقائب السفر المناسبة التي يمكنك اصطحابها معك وما هو الوزن المسموح به في عند السفر، إليكم في هذا المقال المزيد من المعلومات حول هذا الأمر كميفية اختيار حقيبتك وتجهيزها للسفر فتابعونا. حقائب السفر المناسبة نصائح عند اختيار حقيبة السفر: عند اختيار الحقيبة التي ستصطحبها أثناء سفرك بالطائرة عليك اختيار الأبعاد المناسبة لك وللمطار.

من المهم أن تكون الحقيبة مرنة وخفيفة الوزن حتى لا تشكل هي نفسها وزناً كبيراً وحملاً زائداً.

أفضل الحقائب مصنوعة من البولي كربون فهي خفيفة ومرنة وقابلة للطي ويمكن سحبها خلفك أو أمامك بكل سهولة.

على الحقيبة أن تحتوي على درجة أمان عالية حتى لا تفقد محتوايتها فمثلاً لابد أن يكون بها قفل بأرقام سرية مع الحرص على الاحتفاظ بالمفتاح.

عند اختيار حقيبتك بحيث تكون منظمة فلابد أن تحتوي الحقيبة على جيوب وأماكن لوضع الأشياء الرفيعة أو الحذاء مثلاً حتى تستطيع حمل أكبر قدر من الأشياء بشكل منظم.

احرص على اختيار حقيبة بأربع عجلات فهي تكون أسهل في الانتقال أكثر من الحقيبة ذات العجلتين. حقائب السفر المناسبة وأنواعها: الحقيبة الشخصية: يسمح في الطائرة بأن تصطحب معك حقيبة خاصة تضع فيها أغراضك الشخصية ذلك بجانب حقيبة اليد للسيدات.

يمكنك اختيار حقيبة ظهر صغيرة تضع بها متعلقاتك الشخصية.

يمكن أيضاً استخدام حقيبة اليد ولكن يشترط أن تكون بحجم يمكن إداخله في دولاب المقعد الموجود أمامه.

يسمح أيضاً باصطحاب حقيبة جهاز الابتوب أو الحاسب المحمول. الحقيبة المسحوبة: تلك الحقيبة هي حقيبة الكبيرة الخاصة بالسفر.

يتم وضع كل المتعلقات والملابس والمواد الثقيلة التي تريد حملها معك أثناء رحلتك.

تلك الحقيبة تكون بعجلات رباعية قابلة للحركة في كل الجهات.

جيب ألا تتعدى الوزن المعروف وهو حوالي 23 كيلو جرام لكل راكب.

في حالة زيادة الوزن يتم دفع غرامة على تلك الكيوات الزائدة حتى يمكن نقل الحقيبة.

لا تحمل الحقيبة معك في الطائرة بل تنقل في المكان الخاص بالأمتعة والحقائب. عمر شويل - جدة حقائب السفر المناسبة لاصطحابها في المطار "أعرف تاخد الشنطة المناسبة لطبيعة سفرك " - ثقفني

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