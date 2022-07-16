وداعاً للحشرات.. طريقة عمل عجينة الصراصير السحرية للتخلص من النمل والحشرات بدون مواد كيميائية

الصراصير شيء مزعج جدا، ويجعل أصحاب يشعرون بقلق مستمر ولا يعرفون النوم بهدوء في المنزل بسبب وجود الصراصير والحشرات المزعجة في البيت، وإذا فكرت ربة المنزل في في رش المبيدات التي تستخدم في القضاء على الحشرات، تؤثر هذه المبيدات على الصدر والتنفس، وعلى وجه الخصوص إذا كان في البيت اطفال ويلعبون في كل مكان، ولذلك نحن سوف نقدم لكم وصفة سحرية بمكونات بسيطة للقضاء على الحشرات مهما سبب تواجدها، مع العلم أنها تزداد وجود الحشرات في البيت في فصل الصيف، وأكثر الأماكن التي تتواجد في الصراصير بكمية كبيرة هي المطبخ والحمام، ولكن لا تقلقي نحن سوف لكم مكونات عجينة سحرية للقضاء على الحشرات مهما سبب تواجدها في البيت، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات عجينة سحرية للقضاء على الحشرات بجميع انواعها

نحن نعلم جيدا أن وجود الحشرات في المنزل لا يوجد أبشع من ذلك وتريد جميع النساء التخلص منه بأي طريقة، ولذلك قامت بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة طريقة للقضاء على الحشرات بجميع أنواعها، مع العلم أنه من الممكن أن يكون سبب وجود الحشرات سحى موجود في البيت ولا تعرف ربه المنزل عنه شيء، بالإضافة إلا أن الحشرات تسبب وجود مشاكل وخلافات بين جميع أفراد الأسرة بصفة مستمرة، ولا يعرفون السبب الحقيقى وراء ذلك، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم مكونات عجينة سحرية للقضاء على الحشرات مهما كان سبب وجودها، والآن سوف نقدم لكم المكونات، وتتلخص في:

ملعقة ونصف من السكر البودر.

ملعقة ونصف من الحليب البودر.

ثلاث ملاعق من حامض البوريك.

خطوات تحضير العجينة في المنزل للقضاء على جميع أنواع الحشرات

إذا كنت لا تعرف أماكن بيع حمض البوريك، نحن سوف نقول لك أنه متوفر في الصيدلية ومحلات العطارة، ويجب عليك اتباع خطوات التحضير والاستخدام: