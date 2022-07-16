نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية على المواد الغذائية تصل إلى 75% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض العثيم السعودية يرغب جميع المواطنين السعودية المتواجدين داخل الأراضي السعودية والعديد من الدول العربية متابعة أهم عروض العثيم السعودية حيث لدي هذا الهايبر العديد من الفروع المختلفة في الأسواق السعودية وجميع الدول العربية حيث يحرص بشكل دائم على تقديم العديد من العروض على الأجهزة الكهربائية المختلفة والأدوات المنزلية والعديد من المنتجات الغذائية والغير غذائية بشكل منتظم سواء كان ذلك بشكل يومي أو أسبوعي.
عروض العثيم السعودية
من الجدير بالذكر أن هايبر العثيم في الوقت الحالي يعتبر من أكثر الهايبرات التي تقدم العديد من العروض في جميع الأسواق المملكة العربية السعودية وجميع دول الوطن العربي وقد اشتهر بعرضه العديد من المنتجات الغذائية المختلفة والأجهزة الكهربائية كما يضم العديد من الخصومات على العديد من المنتجات الغذائية لجميع العملاء وهذا ما يجعله يحظى باهتمام بالغ من المواطنين من أجل الاستفادة من جميع الخصومات والعروض التي يقوم بعرضها.
تخفيضات العثيم السعودية
يجب أن نشير أن العثيم السعودية يعرض علينا في الوقت الحالي العديد من العروض المختلفة على جميع المواد الغذائية والحلويات ومن ضمن هذه التخفيضات:
- قطع من كريم دونات زود شوكولاتة بسعر 7,95 ريال سعودي.
- عبوة كحك سمسم وزن 750 جرام بسعر 12,50 ريال سعودي.
- كيلو زود حلويات شرقية مشكلة بسعر 19.95 ريال سعودي.
- تورتة شوكولاتة كيت كات بسعر 44,95 ريال سعودي.
- الكيلو من جوز الهند البودرة بسعر 14.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من العدس الأحمر 6،95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من الزبيب 13,95 ريال سعودي.
- كيلو الكزبرة المطحونة بسعر 15,95 ريال سعودي.
- كما أنه توجد مجموعة من العروض على علبة حلاوة طحينية هالي سادة بسعر 13,50 ريال سعودي.
- كما أن سعر برطمان مربى فيتكو فراولة حجم 380 جم بسعر 5,95 ريال سعودي.
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