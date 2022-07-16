شوف عروض لولو ماركت على مئات السلع بأسعار تنافسية

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عروض لولو ماركت واحدة من أكثر عروض الهايبرات تميزاً داخل المملكة العربية السعودية، حيث تتنافس المولات الكبرى على تقديم أفضل وأقوى العروض لإكتساب أكبر عدد من المتسوقين، وتتنوع المنتجات المعروضة داخل هايبر لولو ما بين أصناف المعلبات المختلفة والسلع الغذائية العديدة، وبين منتجات العناية الخاصة، فضلاً عن التخفيضات الكبيرة على مساحيق الغسيل والمنظفات المنزلية، وفيما يلي بعض من صفحات مجلة عروض لولو للإطلاع على العروض المتوفرة وأسعار المنتجات. عروض لولو ماركت أرز بسمتي لولو 5 كيلو مقابل 32.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال بخصم 12 ريال سعودي. فازلين مرطب للجسم 725 مل متنوع سعر الحبة 22.90 ريال بدلاً من 38.5 ريال. لايفبوي غسول اليدين مضاد للبكتيريا عناية ناعمة كيس 1000 مل مقابل 20 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

أريال اقراص سائل غسيل 3 في 1 بسعر 19.90 ريال بدلاً من 25.5 ريال سعودي. داوني معطر للأقمشة صعبة الغسيل بخاخ 800 مل مقابل 28.90 ريال بدلاً من 36.5 ريال.

فيريز معطر جو 300 مل متنوع مقابل 13.90 ريال بدلاً من 19.75 ريال.

بامبرز حفاضات للأطفال العناية الفائقة احصل عليها مقابل 57.5 ريال بدلاً من 87.90 ريال سعودي. هايبر لولو لولو كاتشب الطماطم عرض ثلاث عبوات وزن الواحدة 340 جرام مقابل 7.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال.

احصل على جودنيس فورايفر جرانولا متنوعة وزن 275 جرام مقابل 19.95 ريال للحبة بدلاً من 24.95 ريال.

زيت جوز الهند لولو 2 لتر بسعر 32.95 رايل بدلاً من 45.95 ريال سعودي. غسول اليد لولو ممتاز 500 مل × 2 عبوة مقابل 11.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال بخصم نقدي 13 ريال سعودي.

احصل على خصم 4 ريالات عند شراء مناديل لولو للوجه بيضاء علبة مزخرفة 150 منديل احصل على أربع عبوات بالإضافة إلى واحدة مجانية مقابل 15.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال. عروض لولو الأسبوعية اشتري قهوة لولو جولد 200 جرام مقابل 24.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال سعودي. حليب جوز الهند خيرة الأرض عضوي خفيف وزن 400 جرام مقابل 7.95 ريال فقط بدلاً من 10.5 ريال.

16.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال احصل على بيكرز رقائق جوز الهند 7 أونصة.

موريسون أيس كريم فانيلا 2 لتر إنتاج المملكة المتحدة مقابل 16.5 ريال سعودي بدلاً من 21.5 ريال بخصم 5 ريال.

سامبازون اساي عضوي مجمد اون ذا جو خالي من الألبان 173 جرام مقابل 18 ريال بدلاً من 22.5 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت على مئات السلع بأسعار تنافسية - ثقفني

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