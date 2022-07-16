شوف عروض بنده فصل الصيف أقوى الخصومات على جميع المنتجات تصل ل 55%

قدم متجر بنده عدد من العروض المختلفة على المنتجات الغذائية والمنظفات، وذلك فور الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، حتى يتسنى للأشخاص فرصة الحصول على مقتنيات منزلهم من المواد الغذائية وغيرها من المواد بكل سهولة، وبأسعار مخفضة بشكل كبير، وهذا ما جعل عدد كبير من الأشخاص يتهافتون عليه، وقد شملت هذه التخفيضات المواد الغذائية والمنظفات وغيرهما.

عروض بنده على المواد الغذائية

حيث أنه من المقرر أن تبدأ عروض بنده من يوم 14 يوليو وحتى يوم 26 يوليو 2022، وهي عروض مميزة لكل من يبحث عن التخفيضات.

حيث أنه سوف تجد عروض على أرز خالتي بهية أرز مصري 1 كجم/ 3 قطع بسعر 39.95 جنيه مصري بدلا من 50.85 جنيه مصري.

كما أنه توجد مجموعة من العروض على زيت قلية أو هدية 1 لتر بسعر 32.95 جنيه بدلا من 36.95 جنيه مصري.

ووضلت العروض إلى صلصة طماطم قصا 300 جرام/ 3 قطع بسعر 17.95 جنيه بدلا من 23.85 جنيه مصري

كما أن سعر صافي مكرونة 1 كجم / 3 قطع أنواع مختلفة بسعر 40.00 جنيه بدلا من 46.50 جنيه مصري.

1 كجم من الزبدة خليط مستوردة بسعر 50.00 جنيه بدلا من 69.95 جنيه.

خصومات بنده على المنظفات

حيث أنه في الفترة الأخيرة ويقدم متجر بنده أيضا عدد من العروض المميزة على المنظفات ومنها: