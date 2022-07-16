شوف عروض هايبر لولو على الأدوات المنزلية والمفروشات وأقوى العروض بأقل الأسعار

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عروض هايبر لولو تحتوي على عدة خيارات ممتازة، حيث تجد داخل فروع الهايبر جميع ما تحتاج إليه من مستلزمات المنزل، حيث تعرض داخل لولو هايبر ماركت الكثير من المنتجات من بينها المفروشات بأنواعها من مختلف الماركات المستوردة من عدة دول، كما تجد أصناف متعددة من الأواني وأدوات الطهي، كما توجد تخفيضات في قسم العناية الشخصية الذي يحتوي على العديد من أنواع الشامبوهات والزيوت ومنتجات العناية بالشعر والبشرة للرجال والنساء وكذلك الأطفال، باقة متنوعة من أقوى العروض تجدها داخل لولو ماركت. هايبر لولو حافظي على أريكتك بشراء غطاء أريكة جاكار 1 مقعد مابل ليف مقابل 49 ريال بدلاً من 59 ريال، او مقعدين مقابل 59 ريال بدلاً من 69 ريال، أو ثلاث مقاعد مقابل 69 ريال بدلاً من 79 ريال سعودي.

مابل ليف شرشف سرير مطبوع 260 × 230 سم + 2 غطاء وسادة سعر الحبة 39 ريال بدلاً من 59 ريال بخصم 20 ريال للحبة.

احصل على سجادة صلاة جويلز إنتاج السعودية مقابل 10 ريالات للحبة بدلاً من 19 ريال.

لحاف هوم ويل مقاس 200 × 230 سم قطعة واحدة مقابل 49 ريال بدلاً من 59 ريال سعودي. علاقة ملابس معدنية عمودية متنوعة مابل ليف سعر الواحدة 67 ريال بدلاً من 89 ريال، بخصم 22 ريال سعودي.

صفا طقم بطانية فاخرة مجموعة 4 قطع احصل عليها مقابل 259 ريال بدلاً من 349 ريال، ووفر مبلغ تسعين ريال. مرتبة هوم ويل 9 × 190 × 90 سم مقابل 99 ريال بدلاً 149 ريال، اشتريها ضمن عروض لولو واحصل على خصم خمسين ريال. لولو هايبر ماركت رافيلي طقم أواني طهي جرانيت مجموعة 10 قطع احصل عليها مقابل 339 ريال بدلاً من 599 ريال، ووفر مبلغ 260 ريال سعودي.

هوم سلة مهملات ستيل بدواسة 20 لتر مقابل 49 ريال بدلاً من 89 ريال. أريستو حافظة ثلج بفتحة تعبئة وصنبور 50 لتر مقابل 199 ريال بدلاً من 269 ريال. أريستو صندوق تبريد 14 لتر مقابل 69 ريال بدلاً من 99 ريال بخصم نقدي 30 ريال.

وينسور طقم سكاكين مجموعة مكونة من 6 قطع بسعر 30 ريال بدلاً من 64 ريال للمجموعة.

تشيلو طقم عشاء مجموعة 38 قطعة متنوع بسعر 109 ريال بدلاً من 229 ريال سعودي. عروض لولو ماركت انشانتر بودرة معطرة125 جرام 3 + 1 مجاناً بسعر 19.90 ريال للمجموعة بدلاً من 25.50 ريال. كريم الجمال دوف 250 مل بسعر 10.90 ريال بدلاً من 18.95 ريال سعودي عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو على الأدوات المنزلية والمفروشات وأقوى العروض بأقل الأسعار - ثقفني

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